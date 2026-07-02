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Djati Waluyo
Jumat, 3 Juli 2026 | 00.51 WIB

Harga BBM Nonsubsidi Naik, Pertamina Pantau Ketat Dampaknya terhadap Pola Konsumsi Masyarakat

Petugas melayani pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax di SPBU Pertamina Menteng, Jakarta, Rabu (10/6/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

Petugas melayani pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax di SPBU Pertamina Menteng, Jakarta, Rabu (10/6/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - PT Pertamina (Persero) terus memantau perubahan pembelian bahan bakar minyak (BBM) dari non subsidi ke subsidi yang dilakukan oleh masyarakat imbas dari penyesuaian harga pada Juli 2026.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, mengatakan perusahaan terus memantau adanya perubahan pembelian BBM di masyarakat.

“Kami terus pantau sehingga dalam penyalurannya sendiri kami melihat bagaimana kami menyalurkan BBM non-subsidi dan BBM subsidi tersebut,” ujar Baron saat ditemui di Jakarta, Kamis (2/7).

Baron mengatakan, penyesuain harga BBM non subsidi dilakukan oleh Pertamina dilaksanakan dengan beberapa prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Ia menjelaskan, dalam penyesuaian harga salah satu pertimbangan perusahaan adalah menjaga daya beli masyarakat tetap aman ditengah gejolak ekonomi dunia dan Indonesia.

“Apa yang terjadi kemarin 1 Juli adalah berdasarkan aturan, ketentuan, dan juga harga minyak dunia tentunya. Komponen dari kemampuan atau daya beli masyarakat tentu tetap menjadi salah satu pertimbangan kami dalam menetapkan harga,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, PT Pertamina Patra Niaga resmi melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni 2026.

Kebijakan tersebut dilakukan setelah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan melalui mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, mengatakan penyesuaian harga BBM nonsubsidi merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi yang bertujuan menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat.

Editor: Estu Suryowati
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