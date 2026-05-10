Karier Impianmu Ada di Genggaman, Pertamina Perluas Akses Rekrutmen lewat MyPertamina

JawaPos.com - PT Pertamina Patra Niaga membuka akses lebih luas kepada masyarakat untuk mengikuti program rekrutmen talenta unggul melalui pemanfaatan aplikasi MyPertamina. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun, mengatakan Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga terus berkomitmen menghadirkan inovasi dalam pengembangan talenta unggul Indonesia.

"Kini masyarakat dapat memulai langkah awal karier di Pertamina melalui fitur terbaru pada aplikasi MyPertamina yang menghadirkan akses ke program Recruitment Pertamina Talent Candidate," ujarnya, dikutip Minggu (10/5).

Melalui integrasi ini, proses pencarian dan pendaftaran kandidat menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan. Inisiatif ini, lanjut Roberth, merupakan bagian dari transformasi digital Pertamina dalam memperluas akses kesempatan kerja sekaligus menjaring talenta terbaik dari seluruh Indonesia.

Program Recruitment Pertamina Talent Candidate dirancang sebagai wadah bagi individu yang memiliki potensi dan kompetensi untuk bergabung serta berkembang bersama Pertamina.

Dengan hadirnya fitur ini di aplikasi MyPertamina, maka calon pelamar dapat mengakses informasi rekrutmen resmi secara langsung dalam satu platform yang terpercaya.

Kini, terdapat dua cara akses Recruitment Pertamina Talent Candidate, pertama melalui website resmi recruitment.pertamina.com dan melalui aplikasi MyPertamina.

Roberth menyampaikan digitalisasi proses rekrutmen ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan engagement dengan generasi muda serta menciptakan ekosistem rekrutmen yang lebih inklusif.

"Melalui pemanfaatan aplikasi MyPertamina, kami ingin memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang ingin berkarier di Pertamina. Ini sekaligus menjadi bentuk komitmen kami dalam mendukung pengembangan talenta nasional melalui proses yang transparan dan terintegrasi," ujar Roberth.