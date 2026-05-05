Kemenkeu Nyatakan Gaji dan Biaya Rekrutmen Manajer Kopdes Merah Putih Ditanggung APBN

JawaPos.com-Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan sumber pembiayaan gaji manajer Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama dua tahun ke depan.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Askolani, mengungkapkan skema tersebut telah dibahas oleh lintas kementerian dan lembaga (K/L). ’’Yang udah dibahas di lintas kementerian. Untuk 2 tahun pertama itu akan diupayakan dari APBN,” kata Askolani saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan usai Konferensi Pers APBN KiTA, Selasa (5/5).

Ia juga menjelaskan APBN turut menanggung biaya proses rekrutmen manajer Kopdes Merah Putih. Ini berasal dari anggaran masing-masing kementerian/lembaga (K/L), seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian PANRB. ’’Untuk kegiatan rekrutmennya kembali ke masing-masing K/L. Untuk penerimaan pegawainya nanti ada BKN, Kementerian PANRB, dan Danantara,” jelasnya.

Lebih lanjut, Askolani mengatakan setelah dua tahun mendapat dukungan dari APBN, gaji manajer Kopdes Merah Putih akan dialihkan ke sumber internal koperasi. Menurut dia, skema gaji dari APBN itu adalah bentuk “bridging” atau jembatan awal agar koperasi berkembang dan mampu berikan keuntungan. Dengan begitu, KDMP diharapkan cukup kuat membiayai operasional mandiri.

’’Kalau mereka lulus, planning pemerintah dua tahun pertama didukung dari APBN. Setelah dua tahun, mereka akan menggunakan dana operasional dari KDMP,” ungkapnya.

’’Setelah 2 tahun, dia akan menggunakan dana operasional dari KDMP. Mudah-mudahan dia sudah mulai eksis dan untung. Jadi, bridging awal yang didukung dari APBN untuk 2 tahun pertama," tambah Askolani.

"Sesuai dengan upaya Agrinas Pangan Nusantara untuk bisa menghidupkan KDMP betul-betul jalan dalam 2 tahun pertama. Itu akan bisa survive dan mendanai pegawai yang diterima tahun ini," tambahnya.

Kendati demikian, Askolani belum bisa membeberkan rinci alokasi anggaran dari APBN. Menurutnya, ini masih dalam tahap pembahasan internal di Kemenkeu. ’’Nanti detail dari APBN-nya didiskusikan di internal Kemenkeu,” tutur dia.