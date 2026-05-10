Antara
Minggu, 10 Mei 2026 | 22.10 WIB

Berkat WFH ASN-CFD-Carpooling, Pemkab Bogor Klaim Konsumsi BBM Berkurang 44,06 Persen

JawaPos.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, mencatat efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) aparatur sipil negara (ASN) hingga 44,06 persen melalui penerapan kebijakan work from home (WFH), car free day, dan carpooling.

Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bogor Susi Hastuti menjelaskan, kebijakan yang diinisiasi Bupati Bogor Rudy Susmanto tersebut diterapkan melalui WFH setiap Jumat, gerakan Rabu Hemat Energi dengan kebijakan car free day, serta imbauan berbagi kendaraan atau carpooling pada hari kerja.

Susi menyebutkan, capaian efisiensi tersebut diperoleh berdasarkan survei terhadap 1.653 ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

“Berdasarkan hasil survei, kebijakan mulai dari WFH, Rabu Hemat Energi melalui car free day, hingga penerapan carpooling di hari kerja memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi BBM,” kata Susi, dikutip dari Antara, Minggu (10/5).

Ia menerangkan program WFH memberikan kontribusi efisiensi sebesar 20 persen. Sementara kebijakan car free day setiap Rabu menyumbang efisiensi sebesar 8,22 persen.

Adapun penerapan carpooling, penggunaan transportasi publik, serta gerakan hemat energi pada hari kerja lainnya memberikan kontribusi efisiensi sebesar 15,84 persen.

Menurut dia, capaian efisiensi energi tersebut menunjukkan perubahan pola mobilitas dan budaya kerja ASN yang lebih adaptif dan berorientasi pada keberlanjutan.

“Ini menunjukkan bahwa kebijakan yang tepat, didukung komitmen bersama, mampu menghadirkan dampak nyata,” ujar Susi.

Pemerintah Kabupaten Bogor menilai kebijakan tersebut menjadi langkah inovatif dalam mendorong efisiensi energi di lingkungan ASN sekaligus mendukung upaya pembangunan berkelanjutan.

Editor: Estu Suryowati
