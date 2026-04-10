Hanya 68 ASN dari 680 Pegawai yang WFH di Pemkot Jakarta Timur

Wali Kota Jakarta Timur Munjirin memberikan pengarahan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Jakarta Timur, di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Jumat (10/4/2026). (ANTARA/Siti Nurhaliza).
JawaPos.com - Sebanyak 68 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Jakarta Timur (Pemkot Jaktim) mulai menjalani kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) pada Jumat ini.
"Ada beberapa ASN Suku Dinas (Sudin) dan bagian yang mengambil WFH mulai Jumat ini, yaitu kurang lebih sekitar 68 ASN. Ini kita berikan sesuai dengan aturan yang ada," kata Wali Kota Jakarta Timur Munjirin di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Jumat (10/4).
Sebanyak 68 ASN tersebut hanya sebagian kecil dari total pegawai yang mencapai sekitar 680 orang. Munjirin mengatakan penerapan WFH dilakukan secara selektif dan mengacu pada aturan yang berlaku.
Mayoritas ASN, terutama yang bertugas di tingkat kelurahan, kecamatan, dan pejabat kota, tetap bekerja seperti biasa karena masuk dalam kategori yang dikecualikan.
Munjirin menegaskan meskipun ada ASN yang bekerja dari rumah, pelayanan kepada masyarakat tidak akan terganggu karena unit-unit pelayanan langsung tetap beroperasi dengan pegawai yang bertugas di kantor.
"Ada beberapa yang WFH, tapi pelayanan tetap berlangsung, yang menyangkut langsung kepada masyarakat," ujar Munjirin.
Baca Juga:Keputusan Jitu Paul Munster Tinggalkan Persebaya Surabaya, Sukses Bawa Bhayangkara Presisi Tembus Lima Besar Salip Green Force!
Menurut dia, skema pembagian kerja tersebut telah diatur agar keseimbangan antara fleksibilitas kerja dan pelayanan publik tetap terjaga.
ASN yang menjalankan WFH, kata dia, umumnya berasal dari bagian yang pekerjaannya dapat dilakukan secara daring tanpa mengurangi kinerja.
Dengan komposisi tersebut, sekitar 90 persen ASN Pemkot Jakarta Timur tetap bekerja di kantor. Kondisi ini dinilai cukup untuk memastikan seluruh layanan publik berjalan optimal.
Selain itu, pada hari yang sama, ASN yang tidak menjalankan WFH tetap mengikuti kegiatan rutin senam Jumat di halaman Kantor Wali Kota. Kegiatan ini sekaligus dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi dan pembinaan internal.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven