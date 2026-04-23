Bintang Pradewo
Jumat, 24 April 2026 | 03.04 WIB

Ajang Penghargaan Sektor Energi Soroti Dorongan Transisi Energi di Indonesia

Ajang apresiasi sektor ketenagalistrikan yang digelar di Jakarta, Selasa (22/4) malam. (Istimewa)

JawaPos.com - Transisi energi di Indonesia kembali mendapat dorongan melalui ajang apresiasi sektor ketenagalistrikan yang digelar di Jakarta, Selasa (22/4) malam.
Kegiatan ini memberikan penghargaan kepada puluhan perusahaan dan sejumlah tokoh yang dinilai berkontribusi dalam pengembangan energi nasional, khususnya dalam mendorong peralihan menuju energi yang lebih bersih tanpa mengabaikan ketahanan energi.

Sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan turut hadir dalam acara tersebut, di antaranya Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya, jajaran direksi PT PLN (Persero), anggota Dewan Energi Nasional, serta perwakilan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Kehadiran mereka menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat agenda transisi energi di Indonesia.

Mengusung tema yang menekankan keseimbangan antara transisi energi dan ketahanan energi, ajang ini menjadi refleksi atas tantangan yang tengah dihadapi Indonesia. Di satu sisi, dorongan penggunaan energi baru terbarukan terus diperkuat, sementara di sisi lain, stabilitas pasokan energi tetap menjadi prioritas utama untuk menjaga kedaulatan nasional.

Ketua dewan pakar dalam kegiatan tersebut, Herman Darnel Ibrahim, menegaskan bahwa penghargaan ini bukan sekadar kompetisi, melainkan bentuk apresiasi berbasis riset terhadap kinerja dan inovasi para pelaku sektor energi. 

“Apresiasi ini diharapkan menjadi pemicu semangat bagi perusahaan dan individu untuk terus berinovasi dan meningkatkan kinerja. Tanpa panggung seperti ini, kontribusi mereka tidak akan terlihat secara luas,” ujarnya.

Senada dengan itu, Direktur Ritel dan Niaga PT PLN (Persero), Adi Priyanto, menyebut bahwa ajang ini memiliki peran penting dalam mendorong inovasi, khususnya dalam pengembangan energi baru terbarukan. Ia menekankan bahwa transformasi energi di Indonesia membutuhkan upaya berkelanjutan dan inovatif, sejalan dengan arahan pemerintah untuk mempercepat transisi energi.

Salah satu penerima penghargaan, Arsyadani Ghana Akmalaputri, yang meraih predikat “Woman in Energy Leadership Excellence”, menyoroti pentingnya peran perempuan dalam sektor energi. Menurutnya, kompleksitas sektor ketenagalistrikan justru membuka ruang bagi perempuan untuk berkontribusi melalui kemampuan koordinasi, kolaborasi, dan sinergi lintas sektor.

Sementara itu, Managing Director Listri Indo, Irwadhi Marzuki, mengungkapkan bahwa proses seleksi dilakukan secara ketat terhadap ratusan peserta. “Dari sekitar 200 perusahaan, terseleksi hingga 60-an perusahaan yang dinilai layak mendapat penghargaan tahun ini. Kami berharap ini bisa menjadi success story bagi perusahaan maupun perorangan yang menerima penghargaan,” ujarnya.

Melalui ajang ini, transisi energi tidak hanya dipandang sebagai agenda kebijakan, tetapi juga sebagai gerakan bersama yang melibatkan berbagai pihak. 

Editor: Bintang Pradewo
