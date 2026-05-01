4 Zodiak yang Paling Sulit Diajak Berhenti Bersenang-Senang, Selalu Punya Energi Ekstra Sampai Akhir Acara

Ilustrasi pesta/freepik
JawaPos.com-Empat zodiak ini selalu menjadi pihak paling pantang pulang sebelum mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan saat berada di dalam pesta.
Sangat gemar bersenang-senang, keempat zodiak ini sering dianggap sebagai teman paling seru saat diajak hangout.
Dengan karakter yang khas dan menarik, keempat zodiak ini mampu menghidupkan suasana di manapun mereka berada.
Mengutip informasi dari laman collective.world berikut empat zodiak yang selalu punya energi ekstra untuk bersenang-senang.
Leo
Leo yang penuh semangat adalah pusat pesta. Mereka adalah performer alami yang hidup di bawah sorotan lampu. Leo bukan sekedar datang ke pesta mereka adalah tokoh utamanya.
Sagittarius
Sagittarius selalu tahan saat disuruh bersenang-senang. Saat datang ke pesta, mereka tidak hanya mencari kesenangan, tetapi juga pengalaman dan koneksi. Mereka menjadi pihak terakhir yang pulang karena selalu ada kesenangan yang bisa dibuat.
Gemini
Gemini dikenal sebagai sosok komunikator. Mereka bisa mengobrol dengan siapa saja tentang apa saja. Mereka juga mampu menjaga supaya obrolan menjadi tetap hidup di dalam pesta yang mereka buat.
Aquarius
Aquarius tertarik pada hal unik. Mereka adalah sosok yang paling mungkin menjaga suasana agar tetap hidup. Mereka suka obrolan mendalam di larut malam mengenai filosofi, alam semesta, sampai isu terkini.
