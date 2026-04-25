Orang yang Tak Henti-Hentinya Membicarakan 8 Topik Ini Sering Tidak Menyadari Bahwa Mereka Sedang Menguras Energi Emosional Menurut Psikologi

seseorang yang menguras energi dengan topik percakapan.
JawaPos.com - Dalam interaksi sehari-hari, percakapan adalah cara utama kita membangun koneksi. Namun, tidak semua topik percakapan memberikan dampak positif.
Tanpa disadari, beberapa orang justru terus-menerus membicarakan hal-hal tertentu yang secara perlahan menguras energi emosional, baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitarnya.
Dari sudut pandang psikologi, pola komunikasi seperti ini sering kali berakar pada kebutuhan emosional yang belum terpenuhi, kecemasan, atau kebiasaan yang tidak disadari.
Dilansir dari Expert Editor, terdapat delapan topik yang, jika dibicarakan tanpa henti, bisa menjadi “penguras energi” dalam hubungan sosial.
1. Keluhan Tanpa Solusi
Mengeluh adalah hal manusiawi. Namun, ketika seseorang terus-menerus mengeluh tanpa niat mencari solusi, percakapan menjadi stagnan. Otak kita cenderung menyerap emosi negatif dari lingkungan, sehingga terlalu sering terpapar keluhan bisa menurunkan suasana hati secara keseluruhan.
Lebih jauh lagi, kebiasaan ini memperkuat pola pikir negatif dalam diri sendiri, membuat seseorang semakin sulit melihat sisi positif dari situasi.
2. Gosip Tentang Orang Lain
Membicarakan orang lain mungkin terasa menyenangkan sesaat, tetapi dalam jangka panjang, ini menciptakan lingkungan yang tidak sehat. Psikologi sosial menunjukkan bahwa gosip berlebihan dapat menurunkan kepercayaan dalam hubungan.
Orang yang sering bergosip juga cenderung dipersepsikan kurang dapat dipercaya, yang pada akhirnya merusak kualitas relasi mereka sendiri.
3. Masa Lalu yang Tidak Pernah Selesai
Terjebak dalam cerita lama—baik itu kegagalan, penyesalan, atau konflik—bisa menghambat pertumbuhan emosional. Mengulang-ulang masa lalu tanpa refleksi yang konstruktif membuat seseorang sulit move on.
Secara psikologis, ini berkaitan dengan “rumination” atau perenungan berlebihan, yang sering dikaitkan dengan stres dan depresi.
4. Kritik dan Penilaian Berlebihan
Memberi kritik memang penting, tetapi jika dilakukan terus-menerus, terutama tanpa empati, hal ini dapat melelahkan secara emosional. Orang yang sering menghakimi cenderung memproyeksikan standar internal mereka kepada orang lain.
Akibatnya, percakapan menjadi penuh tekanan dan tidak lagi terasa aman atau nyaman.
5. Membandingkan Diri dengan Orang Lain
Topik seperti “hidup orang lain lebih baik” atau “kenapa saya tidak seperti mereka” sering muncul dalam percakapan. Ini bukan hanya menguras energi, tetapi juga memperkuat rasa tidak puas terhadap diri sendiri.
Dalam psikologi, kebiasaan ini dikenal sebagai social comparison, yang jika berlebihan dapat menurunkan harga diri.
6. Kekhawatiran yang Berulang
Membicarakan kekhawatiran adalah cara untuk mencari dukungan. Namun, jika kekhawatiran yang sama diulang terus tanpa arah, ini bisa menjadi bentuk kecemasan yang tidak produktif.
Orang di sekitar mungkin awalnya empati, tetapi lama-kelamaan bisa merasa lelah karena tidak ada perkembangan dalam percakapan tersebut.
7. Pencapaian Diri yang Terus Diulang
Berbagi pencapaian itu wajar, tetapi jika dilakukan secara berlebihan, bisa terasa seperti mencari validasi terus-menerus. Ini sering kali berasal dari kebutuhan akan pengakuan eksternal.
Alih-alih mempererat hubungan, kebiasaan ini justru bisa menciptakan jarak karena orang lain merasa tidak memiliki ruang dalam percakapan.
8. Konflik yang Tidak Pernah Selesai
Membahas konflik memang penting untuk penyelesaian. Namun, jika konflik lama terus diangkat tanpa niat menyelesaikan, ini hanya memperpanjang ketegangan emosional.
Psikologi menunjukkan bahwa unresolved conflict dapat meningkatkan stres dan memperburuk hubungan interpersonal.
Mengapa Ini Terjadi?
Banyak dari kebiasaan ini tidak dilakukan dengan sengaja. Beberapa penyebab umumnya meliputi:
Kebutuhan akan perhatian atau validasi
Kurangnya kesadaran diri (self-awareness)
Kebiasaan komunikasi yang terbentuk sejak lama
Mekanisme coping yang kurang sehat
Cara Menghindari Menguras Energi Emosional
Menyadari pola adalah langkah pertama. Setelah itu, beberapa hal yang bisa dilakukan:
Latih kesadaran diri saat berbicara
Fokus pada solusi, bukan hanya masalah
Beri ruang bagi orang lain dalam percakapan
Pilih topik yang membangun dan saling menguatkan
Belajar mengelola emosi secara sehat
Percakapan seharusnya menjadi sumber energi, bukan sebaliknya. Dengan memahami topik-topik yang cenderung menguras emosi, kita bisa lebih bijak dalam berkomunikasi. Bukan berarti kita harus menghindari semua topik sulit, tetapi penting untuk membicarakannya dengan cara yang sehat, seimbang, dan penuh kesadaran.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!