Orang yang Tak Henti-Hentinya Membicarakan 8 Topik Ini Sering Tidak Menyadari Bahwa Mereka Sedang Menguras Energi Emosional Menurut Psikologi

Tanpa disadari, beberapa orang justru terus-menerus membicarakan hal-hal tertentu yang secara perlahan menguras energi emosional, baik bagi diri sendiri maupun orang di sekitarnya.



Dari sudut pandang psikologi, pola komunikasi seperti ini sering kali berakar pada kebutuhan emosional yang belum terpenuhi, kecemasan, atau kebiasaan yang tidak disadari.



Dilansir dari Expert Editor, terdapat delapan topik yang, jika dibicarakan tanpa henti, bisa menjadi “penguras energi” dalam hubungan sosial.



1. Keluhan Tanpa Solusi



Mengeluh adalah hal manusiawi. Namun, ketika seseorang terus-menerus mengeluh tanpa niat mencari solusi, percakapan menjadi stagnan. Otak kita cenderung menyerap emosi negatif dari lingkungan, sehingga terlalu sering terpapar keluhan bisa menurunkan suasana hati secara keseluruhan.



Lebih jauh lagi, kebiasaan ini memperkuat pola pikir negatif dalam diri sendiri, membuat seseorang semakin sulit melihat sisi positif dari situasi.



2. Gosip Tentang Orang Lain



Membicarakan orang lain mungkin terasa menyenangkan sesaat, tetapi dalam jangka panjang, ini menciptakan lingkungan yang tidak sehat. Psikologi sosial menunjukkan bahwa gosip berlebihan dapat menurunkan kepercayaan dalam hubungan.



Orang yang sering bergosip juga cenderung dipersepsikan kurang dapat dipercaya, yang pada akhirnya merusak kualitas relasi mereka sendiri.



3. Masa Lalu yang Tidak Pernah Selesai



Terjebak dalam cerita lama—baik itu kegagalan, penyesalan, atau konflik—bisa menghambat pertumbuhan emosional. Mengulang-ulang masa lalu tanpa refleksi yang konstruktif membuat seseorang sulit move on.



Secara psikologis, ini berkaitan dengan “rumination” atau perenungan berlebihan, yang sering dikaitkan dengan stres dan depresi.



4. Kritik dan Penilaian Berlebihan



Memberi kritik memang penting, tetapi jika dilakukan terus-menerus, terutama tanpa empati, hal ini dapat melelahkan secara emosional. Orang yang sering menghakimi cenderung memproyeksikan standar internal mereka kepada orang lain.



Akibatnya, percakapan menjadi penuh tekanan dan tidak lagi terasa aman atau nyaman.



5. Membandingkan Diri dengan Orang Lain



Topik seperti “hidup orang lain lebih baik” atau “kenapa saya tidak seperti mereka” sering muncul dalam percakapan. Ini bukan hanya menguras energi, tetapi juga memperkuat rasa tidak puas terhadap diri sendiri.



Dalam psikologi, kebiasaan ini dikenal sebagai social comparison, yang jika berlebihan dapat menurunkan harga diri.



6. Kekhawatiran yang Berulang



Membicarakan kekhawatiran adalah cara untuk mencari dukungan. Namun, jika kekhawatiran yang sama diulang terus tanpa arah, ini bisa menjadi bentuk kecemasan yang tidak produktif.



Orang di sekitar mungkin awalnya empati, tetapi lama-kelamaan bisa merasa lelah karena tidak ada perkembangan dalam percakapan tersebut.



7. Pencapaian Diri yang Terus Diulang



Berbagi pencapaian itu wajar, tetapi jika dilakukan secara berlebihan, bisa terasa seperti mencari validasi terus-menerus. Ini sering kali berasal dari kebutuhan akan pengakuan eksternal.



Alih-alih mempererat hubungan, kebiasaan ini justru bisa menciptakan jarak karena orang lain merasa tidak memiliki ruang dalam percakapan.



8. Konflik yang Tidak Pernah Selesai



Membahas konflik memang penting untuk penyelesaian. Namun, jika konflik lama terus diangkat tanpa niat menyelesaikan, ini hanya memperpanjang ketegangan emosional.



Psikologi menunjukkan bahwa unresolved conflict dapat meningkatkan stres dan memperburuk hubungan interpersonal.



Mengapa Ini Terjadi?



Banyak dari kebiasaan ini tidak dilakukan dengan sengaja. Beberapa penyebab umumnya meliputi:



Kebutuhan akan perhatian atau validasi

Kurangnya kesadaran diri (self-awareness)

Kebiasaan komunikasi yang terbentuk sejak lama

Mekanisme coping yang kurang sehat

Cara Menghindari Menguras Energi Emosional



Menyadari pola adalah langkah pertama. Setelah itu, beberapa hal yang bisa dilakukan:



Latih kesadaran diri saat berbicara

Fokus pada solusi, bukan hanya masalah

Beri ruang bagi orang lain dalam percakapan

Pilih topik yang membangun dan saling menguatkan

Belajar mengelola emosi secara sehat