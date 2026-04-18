Rian Alfianto
18 April 2026, 18.44 WIB

Harga Minyak Dunia Kembali Terkoreksi Usai Iran Buka Selat Hormuz: Bursa AS Cetak Rekor Baru

Ilustrasi minyak mentah dunia. - Image

Ilustrasi minyak mentah dunia.

JawaPos.com - Harga minyak dunia dilaporkan turun tajam dan pasar saham Amerika Serikat (AS) melonjak ke level tertinggi sepanjang masa setelah Iran menyatakan kembali membuka jalur strategis Selat Hormuz untuk pengiriman minyak global.

Keputusan tersebut langsung meredakan kekhawatiran pasar yang sebelumnya tertekan akibat konflik di kawasan Timur Tengah.

Mengutip AP, arus distribusi minyak yang kembali lancar dinilai berpotensi menahan lonjakan harga energi, sekaligus memberi efek domino pada harga kebutuhan lain seperti bahan pangan hingga biaya logistik.

Indeks saham utama di AS juga disebut merespons positif. S&P 500 naik 1,2 persen dan mencetak rekor tertinggi baru, sekaligus menandai tiga pekan beruntun penguatan, terpanjang sejak akhir Oktober.

Sementara itu, Dow Jones Industrial Average sempat melesat hingga 1.100 poin sebelum ditutup naik 868 poin atau 1,8 persen. Adapun Nasdaq Composite menguat 1,5 persen.

Penguatan ini memperpanjang reli pasar saham AS yang telah naik lebih dari 12 persen sejak titik terendah pada akhir Maret. Optimisme investor didorong oleh harapan bahwa Amerika Serikat dan Iran dapat menghindari skenario terburuk bagi ekonomi global di tengah konflik yang berlangsung.

Sinyal positif semakin kuat setelah Presiden Donald Trump menyebut pada Kamis malam bahwa perang tersebut 'seharusnya segera berakhir'.

Di pasar energi, harga minyak langsung terkoreksi tajam usai pernyataan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, yang mengumumkan melalui platform X bahwa jalur Selat Hormuz kini 'sepenuhnya terbuka' untuk semua kapal komersial.

Ia menegaskan pembukaan ini akan berlaku selama periode gencatan senjata yang saat ini berlangsung.

Editor: Sabik Aji Taufan
Artikel Terkait
Donald Trump Klaim Iran Janji Tak Akan Tutup Lagi Selat Hormuz, Teheran Belum Beri Konfirmasi - Image
Internasional

Donald Trump Klaim Iran Janji Tak Akan Tutup Lagi Selat Hormuz, Teheran Belum Beri Konfirmasi

18 April 2026, 17.04 WIB

Tiongkok Desak Israel-Lebanon Tahan Diri dan Bertanggung Jawab Atas Kesepakatan Gencatan Senjata - Image
Internasional

Tiongkok Desak Israel-Lebanon Tahan Diri dan Bertanggung Jawab Atas Kesepakatan Gencatan Senjata

18 April 2026, 14.35 WIB

Trump: Kesepakatan dengan Iran Belum Pasti Tercapai - Image
Internasional

Trump: Kesepakatan dengan Iran Belum Pasti Tercapai

17 April 2026, 23.35 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa

3

9 Rekomendasi Gudeg Koyor Paling Nendang di Semarang, Kuliner Tradisional dengan Rasa Sultan

4

7 Rekomendasi Brongkos Paling Ngangenin di Jogja, Kuliner Khas dengan Rasa Manis Gurih Pedas

5

Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang

6

13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima

7

15 Tempat Kuliner di Jogja untuk Sarapan Pagi Paling Murah Meriah tapi Rasa Tetap Istimewa

8

Rekomendasi Kuliner Sate Kambing Terenak di Jogja: Daging Empuk di Lidah, Bumbu Meresap Sempurna

9

Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs Madura United di Derbi Suramadu! Misi Bangkit di Hadapan Bonek

10

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Madura United! Momentum Bernardo Tavares Buktikan Magisnya di GBT

