Harga Minyak Dunia Kembali Terkoreksi Usai Iran Buka Selat Hormuz: Bursa AS Cetak Rekor Baru

JawaPos.com - Harga minyak dunia dilaporkan turun tajam dan pasar saham Amerika Serikat (AS) melonjak ke level tertinggi sepanjang masa setelah Iran menyatakan kembali membuka jalur strategis Selat Hormuz untuk pengiriman minyak global.

Keputusan tersebut langsung meredakan kekhawatiran pasar yang sebelumnya tertekan akibat konflik di kawasan Timur Tengah.

Mengutip AP, arus distribusi minyak yang kembali lancar dinilai berpotensi menahan lonjakan harga energi, sekaligus memberi efek domino pada harga kebutuhan lain seperti bahan pangan hingga biaya logistik.

Indeks saham utama di AS juga disebut merespons positif. S&P 500 naik 1,2 persen dan mencetak rekor tertinggi baru, sekaligus menandai tiga pekan beruntun penguatan, terpanjang sejak akhir Oktober.

Sementara itu, Dow Jones Industrial Average sempat melesat hingga 1.100 poin sebelum ditutup naik 868 poin atau 1,8 persen. Adapun Nasdaq Composite menguat 1,5 persen.

Penguatan ini memperpanjang reli pasar saham AS yang telah naik lebih dari 12 persen sejak titik terendah pada akhir Maret. Optimisme investor didorong oleh harapan bahwa Amerika Serikat dan Iran dapat menghindari skenario terburuk bagi ekonomi global di tengah konflik yang berlangsung.

Sinyal positif semakin kuat setelah Presiden Donald Trump menyebut pada Kamis malam bahwa perang tersebut 'seharusnya segera berakhir'.

Di pasar energi, harga minyak langsung terkoreksi tajam usai pernyataan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, yang mengumumkan melalui platform X bahwa jalur Selat Hormuz kini 'sepenuhnya terbuka' untuk semua kapal komersial.