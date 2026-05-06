Dituduh Srang UEA, Ebrahim Zolfaghari: Angkatan Bersenjata Iran Tak Melakukan Operasi Rudal atau Drone Beberapa Hari Terakhir

Ilustrasi konfrontasi militer antara AS-Israel dengan Iran.

JawaPos.com - Juru bicara Markas Pusat Khatam Al-Anbiya Iran, Ebrahim Zolfaghari menegaskan, Iran tidak melakukan operasi rudal atau drone terhadap Uni Emirat Arab (UEA).

"Angkatan bersenjata Iran tidak melakukan operasi rudal atau drone dalam beberapa hari terakhir.," kata Zolfaghari dilansir dari Antara, Rau (6/5).

"Jika kami melakukannya, kami pasti sudah mengumumkannya," katanya, menambahkan.

Ia mengatakan pihaknya membantah klaim Kementerian Pertahanan UEA terkait dugaan serangan Iran.

