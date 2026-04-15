Dimas Choirul
15 April 2026, 15.52 WIB

Distribusi Pasokan LPG Dijaga, Pengiriman ke Sumbawa Andalkan Armada Laut

Kapal LPG Gas Camellia bersandar di Integrated Terminal Bima pada Senin (13/4). Kehadirannya memastikan pasokan LPG di Pulau Sumbawa aman. (Istimewa)

JawaPos.com - Pasokan LPG di Pulau Sumbawa kembali dipastikan aman seiring kedatangan kapal pengangkut. Namun di balik distribusi yang terus dijaga, tantangan besar masih membayangi: akses energi di wilayah kepulauan yang tetap bergantung pada kelancaran logistik dan kondisi geografis.

 
Salah satunya tampak dari Kapal LPG Gas Camellia bersandar di Integrated Terminal Bima pada Senin (13/4). Kehadirannya memastikan pasokan LPG di Pulau Sumbawa aman.
 
Integrated Terminal Bima menyuplai kebutuhan LPG ke seluruh kota/kabupaten di Pulau Sumbawa, meliputi Kota Bima, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat.
 
Proses bongkar muat segera dilaksanakan untuk memastikan pasokan LPG tetap berjalan lancar dan aman. 
 
"Pertamina Patra Niaga terus berkomitmen menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat," demikian dikutip dari akun Instagram Integrated Terminal Bima, Selasa (14/4).
 
Selanjutnya, distribusi LPG akan dilakukan ke Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) dan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di seluruh wilayah Pulau Sumbawa.
 
 
PT Pertamina Patra Niaga terus menunjukkan komitmennya dalam rangka penyediaan energi ke seluruh Indonesia, termasuk daerah-daerah dengan keterbatasan akses. 
 
Distribusi LPG ke seluruh pelosok negeri didukung oleh armada kapal milik dan kapal charter yang mumpuni, dengan 9 kapal LPG milik, serta lebih dari 30 kapal charter yang beroperasi untuk menjangkau berbagai wilayah.
 
Melalui pergerakan armada yang terus beroperasi di berbagai rute, Pertamina Patra Niaga terus mendukung distribusi LPG agar dapat menjangkau wilayah-wilayah dengan karakteristik geografis yang beragam di Indonesia.
 
Sejalan dengan hal tersebut, Pertamina Patra Niaga mengajak masyarakat untuk menggunakan LPG secara bijak dan sesuai kebutuhan, sehingga distribusi dapat berjalan lebih merata dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
 
 

Editor: Mohamad Nur Asikin
