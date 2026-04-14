Usai Bertemu Putin, Prabowo Tiba di Paris untuk Temui Presiden Prancis Emmanuel Macron

Presiden Prabowo Subianto tiba di Paris, Prancis, Senin (13/4/2026) malam waktu setempat. Ia dijadwalkan bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron. (Bakom RI)
JawaPos.com – Usai berkunjung ke Moskow, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan lawatan ke Paris, Prancis, untuk bertemu Presiden Prancis Emmanuel Macron.
Dilansir dari Antara, Prabowo mendarat di Paris pada Senin (13/4) malam pukul 23.50 waktu setempat atau Selasa (14/4) sekitar pukul 04.50 WIB, setelah menempuh penerbangan sekitar 3,5 jam dari Moskow.
Menurut keterangan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI yang diterima di Jakarta, Selasa (14/4), kedatangan Prabowo di Paris merupakan lanjutan dari rangkaian diplomasi strategis Indonesia di Eropa.
Lawatan sudah diawali dengan pertemuan bilateral intensif dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Kremlin.
Selama berada di Paris, Prabowo dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral, termasuk pertemuan empat mata dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, di Istana Elysee.
Pertemuan tersebut akan membahas peningkatan kerja sama strategis kedua negara di berbagai sektor prioritas.
Indonesia dan Prancis selama ini telah menjalin kerja sama erat di berbagai bidang, antara lain pertahanan.
Termasuk di dalamnya pengadaan alutsista dan penguatan industri pertahanan, energi dan transisi energi, khususnya pengembangan energi baru terbarukan, serta infrastruktur dan transportasi.
Selain itu, kerja sama juga mencakup bidang pendidikan dan riset, ekonomi kreatif, serta penanganan perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.
Prancis juga menjadi salah satu mitra penting Indonesia di kawasan Eropa dalam mendorong investasi dan perdagangan.
