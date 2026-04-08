Akui Sempat Krisis Gas LPG Akibat Perang Iran, Bahlil Sebut Kini Sudah Terlewati

JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengakui sempat kelimpungan masalah gas LPG akibat eskalasi perang antara Amerika Serikat dengan Iran. Namun, ia menyatakan bahwa kini krisis tersebut sudah berhasil dilewati.

"Alhamdulillah berkat kerja tim, komunikasi yang baik, saya menyampaikan dengan senang hati bahwa masa krisis kita sudah lewat. Masa krisis LPG itu sebenarnya kemarin. Ini saya sampaikan saja jujur," ujarnya dalam sambutan Halal Bihalal di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Rabu (8/4).

Bahlil menerangkan, krisis gas LPG sempat terjadi karena 75 persen gas LPG Indonesia merupakan impor.

"Dari total konsumsi LPG kita 8,5 juta ton, produksi kita itu tidak lebih dari 1,6 juta. Jadi itu yang menjadi impor itu yang bikin saya pusing, tidurnya agak repot," tuturnya.

Baca Juga:Clara Shinta Minta Maaf Usai Sebar Bukti Video Call Tak Senonoh Suaminya dengan Wanita Lain

Tanggal 4 April lalu, ia mengatakan bahwa cadangan gas LPG di Indonesia bahkan tidak cukup untuk sepuluh hari.

"Tetapi alhamdulillah kita mampu mengarahkan beberapa kargo kita ya. Negosiasi dengan Jepang dapat, kemudian Australia dan Brunei Darussalam," tuturnya.