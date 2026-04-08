Akui Sempat Krisis Gas LPG Akibat Perang Iran, Bahlil Sebut Kini Sudah Terlewati

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (YT Sekretariat Presiden)
JawaPos.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengakui sempat kelimpungan masalah gas LPG akibat eskalasi perang antara Amerika Serikat dengan Iran. Namun, ia menyatakan bahwa kini krisis tersebut sudah berhasil dilewati.
"Alhamdulillah berkat kerja tim, komunikasi yang baik, saya menyampaikan dengan senang hati bahwa masa krisis kita sudah lewat. Masa krisis LPG itu sebenarnya kemarin. Ini saya sampaikan saja jujur," ujarnya dalam sambutan Halal Bihalal di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Rabu (8/4).
Bahlil menerangkan, krisis gas LPG sempat terjadi karena 75 persen gas LPG Indonesia merupakan impor.
"Dari total konsumsi LPG kita 8,5 juta ton, produksi kita itu tidak lebih dari 1,6 juta. Jadi itu yang menjadi impor itu yang bikin saya pusing, tidurnya agak repot," tuturnya.
Baca Juga:Clara Shinta Minta Maaf Usai Sebar Bukti Video Call Tak Senonoh Suaminya dengan Wanita Lain
Tanggal 4 April lalu, ia mengatakan bahwa cadangan gas LPG di Indonesia bahkan tidak cukup untuk sepuluh hari.
"Tetapi alhamdulillah kita mampu mengarahkan beberapa kargo kita ya. Negosiasi dengan Jepang dapat, kemudian Australia dan Brunei Darussalam," tuturnya.
"Dan sekarang kapal sudah ada yang masuk dan cadangan kita sekarang sudah di atas 10 hari untuk LPG. Jadi sudah lewat (krisis LPG)," pungkas Bahlil.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven