Perubahan Teknologi Paksa Perusahaan Terus Perbarui Strategi Bisnis

Ilustrasi teknologi (Pinterest)
JawaPos.com - Perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan konsumen membuat perusahaan harus terus menyesuaikan strategi bisnis. Pembaruan tidak hanya diperlukan dalam pengembangan produk, tetapi juga mencakup model bisnis, operasional, layanan pelanggan, hingga pemasaran.
CEO Frontier sekaligus pencetus Hari Inovasi Indonesia, Handi Irawan D, menilai inovasi menjadi faktor penting bagi perusahaan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Menurutnya, kreativitas perlu dibangun menjadi budaya agar perusahaan mampu bertahan di tengah perubahan.
Pesan tersebut disampaikan dalam peringatan satu dekade Hari Inovasi Indonesia pada 1 November 2026. Peringatan yang pertama kali ditetapkan pada 1 November 2016 itu menjadi momentum untuk kembali mendorong penerapan inovasi dalam dunia usaha.
“Tantangan masa depan hanya bisa dijawab jika inovasi berhenti menjadi sekadar wacana dan berubah menjadi budaya yang mengakar kuat,” ujar Handi Irawan D dalam keterangannya, Selasa (3/11).
Dalam praktik bisnis, inovasi tidak harus selalu menghasilkan produk baru. Perusahaan juga dapat melakukan pembaruan melalui proses operasional, peningkatan layanan pelanggan, pemanfaatan teknologi, serta penyesuaian strategi pemasaran.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'
Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal
Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu
Sains Ungkap 7 Keunggulan Orang Tua Introvert yang Sering Dikira Pendiam
Prediksi Skor Lecce vs Genoa: Giallorossi Bidik Tiga Poin, Tren Kemenangan Tamu Terancam
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022