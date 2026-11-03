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Penulis: Nanda Prayoga
Selasa, 3 November 2026 | 18.37 WIB

Perubahan Teknologi Paksa Perusahaan Terus Perbarui Strategi Bisnis

Ilustrasi teknologi (Pinterest) - Image

Ilustrasi teknologi (Pinterest)

JawaPos.com - Perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan konsumen membuat perusahaan harus terus menyesuaikan strategi bisnis. Pembaruan tidak hanya diperlukan dalam pengembangan produk, tetapi juga mencakup model bisnis, operasional, layanan pelanggan, hingga pemasaran.

CEO Frontier sekaligus pencetus Hari Inovasi Indonesia, Handi Irawan D, menilai inovasi menjadi faktor penting bagi perusahaan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Menurutnya, kreativitas perlu dibangun menjadi budaya agar perusahaan mampu bertahan di tengah perubahan.

Pesan tersebut disampaikan dalam peringatan satu dekade Hari Inovasi Indonesia pada 1 November 2026. Peringatan yang pertama kali ditetapkan pada 1 November 2016 itu menjadi momentum untuk kembali mendorong penerapan inovasi dalam dunia usaha.

“Tantangan masa depan hanya bisa dijawab jika inovasi berhenti menjadi sekadar wacana dan berubah menjadi budaya yang mengakar kuat,” ujar Handi Irawan D dalam keterangannya, Selasa (3/11).

Dalam praktik bisnis, inovasi tidak harus selalu menghasilkan produk baru. Perusahaan juga dapat melakukan pembaruan melalui proses operasional, peningkatan layanan pelanggan, pemanfaatan teknologi, serta penyesuaian strategi pemasaran.

Editor: Diar Candra
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