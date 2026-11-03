Perubahan Teknologi Paksa Perusahaan Terus Perbarui Strategi Bisnis

JawaPos.com - Perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan konsumen membuat perusahaan harus terus menyesuaikan strategi bisnis. Pembaruan tidak hanya diperlukan dalam pengembangan produk, tetapi juga mencakup model bisnis, operasional, layanan pelanggan, hingga pemasaran.

CEO Frontier sekaligus pencetus Hari Inovasi Indonesia, Handi Irawan D, menilai inovasi menjadi faktor penting bagi perusahaan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Menurutnya, kreativitas perlu dibangun menjadi budaya agar perusahaan mampu bertahan di tengah perubahan.

Pesan tersebut disampaikan dalam peringatan satu dekade Hari Inovasi Indonesia pada 1 November 2026. Peringatan yang pertama kali ditetapkan pada 1 November 2016 itu menjadi momentum untuk kembali mendorong penerapan inovasi dalam dunia usaha.

“Tantangan masa depan hanya bisa dijawab jika inovasi berhenti menjadi sekadar wacana dan berubah menjadi budaya yang mengakar kuat,” ujar Handi Irawan D dalam keterangannya, Selasa (3/11).