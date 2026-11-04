Pakar Sorot LIMS yang Sadap Presiden Prabowo, Bisa Dapatkan Isi Percakapan hingga Nomor Lawan Bicara

Ilustrasi penyadapan saluran telepon. (India TV News)
JawaPos.com - Penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah jenderal polisi lainnya membuat publik gempar. Adapun penyadapan diduga menggunakan teknologi Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui verifikasi dan tanpa dasar penyelidikan atau penyidikan yang sah.
Pratama Persadha, Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber Indonesia (CISSReC), menjelaskan LIMS adalah platform yang menghubungkan kebutuhan penyadapan aparat dengan infrastruktur operator telekomunikasi.
Cara kerjanya, sistem ini meneruskan instruksi intersepsi ke jaringan operator, lalu menyalin komunikasi target ke pusat pemantauan yang berwenang. Informasi yang bisa diperoleh beragam, seperti isi komunikasi percakapan telepon, metadata seperti nomor lawan bicara, waktu, durasi, dan pola komunikasi.
“Persoalan terbesar dalam teknologi pengawasan tidak terletak pada kecanggihan perangkatnya, melainkan pada bagaimana kewenangan mengoperasikan perangkat itu diberikan, dikendalikan, dan diawasi,” kata Persadha dalam keterangannya Rabu (4/11).
Sementara itu, kemampuan membaca isi komunikasi tetap bergantung pada jenis layanan dan enkripsi yang dipakai. Komunikasi dengan enkripsi end-to-end tak otomatis terbaca hanya dengan intersepsi dilakukan di jaringan operator. Alhasil, LIMS berbeda dari Pegasus atau Predator yang bekerja dengan menginfeksi perangkat target.
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