Teknologi Pemantauan Saham, Seberapa Efektif Membaca Transaksi Besar?

Ilustrasi teknologi pemantauan saham. (Istimewa)
JawaPos.com - Pemanfaatan teknologi pemantauan data secara real-time menjadi salah satu pendekatan untuk menyaring aktivitas pasar saham.
Bahkan ditengah IHSG beberapa kali mencatat koreksi harian yang tajam di tengah tekanan jual investor asing.
Sistem dapat menandai transaksi bernilai besar, perubahan volume, hingga pergerakan harga yang menembus level tertentu sehingga investor dapat menelusuri aktivitas yang perlu dianalisis lebih lanjut.
Dalam kondisi seperti ini, investor membutuhkan cara yang lebih cepat untuk memahami dari mana tekanan jual dan beli berasal.
Direktur Tuntun Sekuritas Indonesia Ricki Juliandi mengatakan, teknologi tersebut dikembangkan untuk membantu investor mengidentifikasi aktivitas beli dan jual dalam jumlah besar ketika pasar bergerak cepat.
“Saat pasar bergerak cepat, yang paling dibutuhkan investor adalah kejelasan, bukan tebakan," kata Ricki dalam keterangannya, Senin (2/11).
Seperti halnya yang dikembangkan Tuntun yakni Market Radar. Ricki menjelaskan, sejak empat bulan beroperasi, fitur tersebut menyajikan informasi transaksi, antrean beli dan jual (order book), serta pergerakan harga dalam satu halaman.
Teknologi ini bekerja dengan menggunakan kriteria tertentu untuk mengidentifikasi aktivitas pasar yang menonjol. Investor tidak harus menyaring seluruh data secara manual untuk menemukan transaksi yang sesuai dengan kriteria pemantauannya.
"Kami membantu investor melihat di mana aktivitas beli dan jual besar benar-benar terjadi, tanpa harus memantau layar sepanjang hari," terangnya.
Market Radar memiliki sejumlah indikator untuk membaca aktivitas transaksi. Indikator Huge Buy dan Huge Sell, misalnya, menandai satu transaksi beli atau jual dengan volume minimal 40.000 lot.
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