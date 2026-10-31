AS Larang Laboratorium Tiongkok Uji Perangkat Elektronik Jelang Pertemuan Trump-Xi Jinping

JawaPos.com - Amerika Serikat (AS) memperluas pembatasan teknologi terhadap Tiongkok dengan melarang laboratorium pengujian di negara tersebut menguji perangkat elektronik yang ditujukan untuk pasar Amerika. Kebijakan Federal Communications Commission (FCC) itu disahkan Kamis (29/10), beberapa pekan sebelum Presiden Donald Trump dijadwalkan bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Shenzhen.



Melansir South China Morning Post, Sabtu (31/10/2026), larangan tersebut juga mencakup laboratorium dan lembaga sertifikasi di negara-negara yang tidak memiliki perjanjian pengakuan timbal balik atau kesepakatan perdagangan resiprokal dengan Amerika. Dengan demikian, FCC hanya akan mengakui fasilitas pengujian yang beroperasi di Amerika atau negara yang memiliki pengaturan timbal balik dengan Washington.



Ketua FCC Brendan Carr mengatakan, "Kebijakan ini konsisten dengan upaya lebih luas Presiden Trump untuk memulihkan keseimbangan dan keadilan dalam hubungan Amerika dengan negara-negara lain." Dia menegaskan, "Kami hanya mengizinkan laboratorium pengujian berlokasi di Amerika Serikat atau negara-negara yang menerapkan prinsip timbal balik."



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Namun, kebijakan tersebut baru berlaku pada Desember 2028. Tenggat itu memberikan waktu lebih dari dua tahun bagi laboratorium domestik untuk memperluas kapasitasnya. Kebutuhan tersebut tidak kecil. FCC menyebut lebih dari 80 persen perangkat yang diuji untuk pasar Amerika selama ini menjalani pemeriksaan di fasilitas Tiongkok. Ketergantungan itu membuat pengalihan proses sertifikasi menjadi tantangan tersendiri bagi industri elektronik Amerika.



FCC beralasan, dominasi laboratorium Tiongkok menimbulkan risiko keamanan nasional. Carr menyebut sebagian fasilitas yang dikategorikan sebagai laboratorium bermasalah (bad labs) memiliki hubungan atau berada di bawah kendali Tentara Pembebasan Rakyat (PLA). Dalam wawancara dengan jaringan teknologi TBPN pada Agustus, dia mempertanyakan kredibilitas laboratorium tersebut karena dugaan keterkaitannya dengan militer Tiongkok.



Carr memperingatkan, "Laboratorium-laboratorium tersebut dapat memanfaatkan akses istimewa yang mereka miliki untuk meloloskan perangkat tidak aman ke pasar Amerika, mengganggu jaringan komunikasi, bahkan mencuri kekayaan intelektual."

Pembatasan terbaru itu melanjutkan kebijakan FCC tahun lalu yang mencabut pengakuan terhadap laboratorium milik atau dikendalikan entitas yang dianggap mengancam keamanan nasional. Sebanyak 32 laboratorium kehilangan status pengakuannya.

Kali ini, FCC memperluas pembatasan dengan mempertimbangkan lokasi operasional laboratorium dan hubungan timbal balik antarnegara. Carr menyebut, "Hari ini, kami melangkah lebih jauh dan mengembalikan prinsip timbal balik dalam program otorisasi peralatan FCC."

