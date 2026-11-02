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Penulis: Djati Waluyo
Senin, 2 November 2026 | 18.48 WIB

Inflasi Oktober 2026 Capai 0,22 Persen, Harga Cabai Merah Paling Berpengaruh

Ilustrasi perdagangan cabai merah di Pasar Pabean, Surabaya. (Dok Azami Ramadan/Jawa Pos) - Image

Ilustrasi perdagangan cabai merah di Pasar Pabean, Surabaya. (Dok Azami Ramadan/Jawa Pos)

JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi sebesar 0,22 persen secara bulanan (mtm) pada Oktober 2026. Hal itu seiring dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 112,31 pada September 2026 menjadi 112,56 pada Oktober 2026.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan untuk inflasi tahunan tercatat sebesar 3,23 persen year on year (yoy) dan inflasi tahun kalender sebesar 2,40 persen year to date (ytd).

Ia menjelaskan kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi bulanan Oktober 2026 dengan andil inflasi 0,15 persen dan tingkat inflasi sebesar 0,51 persen.

“Komoditas yang dominan menyumbang inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau adalah cabai merah dengan andil inflasi sebesar 0,13 persen,” ujar Ateng dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin (2/11).

Ateng mengatakan komoditas lain yang menyumbang andil inflasi cukup besar adalah cabai rawit dengan andil inflasi 0,05 persen, tomat dengan andil inflasi 0,04 persen, serta sawi hijau, labu siam/jipang, dan sawi putih yang masing-masing memberikan andil sebesar 0,01 persen.

Editor: Diar Candra
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