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Penulis: Dadang Kurnia
Senin, 2 November 2026 | 22.21 WIB

Jatim Catatkan Inflasi 0,07 Persen pada Oktober 2026, Harga Cabai Jadi Pendorong Utama

Plt Kepala BPS Jatim, Herum Fajarwati. (Dadang Kurnia/ JawaPos.com) - Image

Plt Kepala BPS Jatim, Herum Fajarwati. (Dadang Kurnia/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur merilis perkembangan tingkat inflasi di wilayah Jatim untuk periode Oktober 2026. Plt Kepala BPS Jatim, Herum Fajarwati mengungkapkan, provinsi setempay mencatatkan inflasi month-to-month (m-to-m) sebesar 0,07 persen.

Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi pendorong utama terjadinya inflasi tersebut. Komoditas utama yang menjadi penyumbang terbesar kenaikan harga meliputi cabai merah, cabai rawit, labu siam, dan ikan bandeng.

"Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi pendorong utama inflasi di Jatim yang memberikan andil inflasi 0,07 persen. Komoditas utamanya ada cabai merah, cabai rawit, tomat labu siam, dan ikan bandeng," ujarnya di Kantor BPS Jatim, Jalan Raya Kendangsari Industri, Surabaya, Senin (2/11).

Secara tahun kalender atau year-to-date (y-to-d), lanjut Herum inflasi Jatim pada Oktober 2026 berada di angka 2,14 persen.

Laju inflasi secara y-to-d di Jatim dipimpin dua sektor utama, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok transportasi.

Komoditas utama yang mendorong inflasi dalam periode ini mencakup bensin, beras, daging sapi, angkutan udara, dan minyak goreng.

Sementara itu, untuk tingkat inflasi secara tahunan atau year-on-year (y-on-y) inflasi Jatim tercatat mencapai 3,09 persen.

Pada periode tersebut, inflasi terbesar juga disumbang kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok transportasi. Komoditas dominan yang menggerakkan inflasi y-on-y Jatim meliputi cabai rawit, bensin, angkutan udara, daging sapi, dan beras.

Berdasarkan hasil pemantauan di 11 kabupaten/ kota IHK di Jatim, Kota Madiun tercatat menjadi penyumbang inflasi tertinggi secara y-on-y, sebesar 3,50 persen dengan IHK sebesar 111,68.

Sedangkan inflasi terendah terjadi di Banyuwangi sebesar 2,52 persen dengan IHK sebesar 112,91.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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