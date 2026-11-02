Rupiah Diprediksi Kembali Melemah, Dolar AS Berpotensi Tembus Rp 18.190

Karyawan menunjukan uang pecahan rupiah dan dolar Amerika Serikat (AS) di gerai penukaran mata uang asing Dolar Asia, Jakarta, Selasa (12/5/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (USD) diperkirakan akan kembali melemah pada perdagangan Senin (2/11). Setelah sebelummya ditutup melemah sebesar 10 poin menjadi Rp 18.147 per USD pada perdagangan Jumat (30/10).
Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan pergerakan rupiah pada hari ini akan dipengaruhi oleh sentimen dalam dan luar negeri. "Untuk perdagangan Senin (2/11) mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp 18.140 - Rp 18.190,” ujar Ibrahim keterangan yang diterima Senin (2/11).
Ibrahim mengatakan tekanan terhadap rupiah juga dipengaruhi oleh sentimen eksternal. Terutama perkembangan ekonomi Amerika Serikat (AS) yang memperkuat ekspektasi kenaikan suku bunga The Federal Reserve (The Fed).
Indeks Harga Personal Consumption Expenditures (PCE) inti AS, yang tidak mencakup sektor makanan dan energi, tercatat naik 0,3 persen secara bulanan. Secara tahunan, inflasi inti meningkat menjadi 3,1 persen dari 3,0 persen pada Agustus, sesuai dengan perkiraan pasar.
Sementara itu, Produk Domestik Bruto (PDB) AS pada kuartal III tercatat tumbuh 3,4 persen secara tahunan. Angka tersebut melampaui perkiraan sebesar 3,2 persen dan meningkat dibandingkan pertumbuhan 2,2 persen pada kuartal sebelumnya.
Perkembangan tersebut memperkuat ekspektasi pasar terhadap kemungkinan kenaikan suku bunga The Fed pada Desember. Berdasarkan CME FedWatch Tool, probabilitas kenaikan suku bunga mencapai 83 persen.
Dari sisi domestik, Ibrahim menilai ketegangan politik yang berlanjut di tengah aksi demonstrasi mahasiswa di berbagai kota besar sejak awal Oktober turut menambah ketidakpastian ekonomi Indonesia.
Aksi demonstrasi tersebut mencerminkan ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk penanganan kebakaran hutan, persoalan lingkungan, serta penggunaan anggaran negara untuk berbagai program pemerintah.
Perkembangan politik tersebut perlu menjadi perhatian karena stabilitas politik memiliki hubungan erat dengan kepercayaan investor dan kondisi perekonomian nasional.
Pemerintah perlu membuka ruang dialog dengan mahasiswa dan masyarakat, mengevaluasi kebijakan yang menjadi tuntutan demonstran, serta menjaga agar aksi penyampaian pendapat berlangsung aman dan kondusif.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen
Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'
Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
Fitrah Maulana Syukuri Debut dan Cleansheet di ACL Two Bersama Persib Bandung
Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu
Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Macan Kemayoran Amankan Poin Penting di Banten
Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal
Jack Miller Ungkap Alasan Marah di Sprint Race MotoGP Malaysia, Minta Maaf ke Pramac Yamaha
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022