Rupiah Diprediksi Kembali Melemah, Dolar AS Berpotensi Tembus Rp 18.190

JawaPos.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (USD) diperkirakan akan kembali melemah pada perdagangan Senin (2/11). Setelah sebelummya ditutup melemah sebesar 10 poin menjadi Rp 18.147 per USD pada perdagangan Jumat (30/10).

Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan pergerakan rupiah pada hari ini akan dipengaruhi oleh sentimen dalam dan luar negeri. "Untuk perdagangan Senin (2/11) mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp 18.140 - Rp 18.190,” ujar Ibrahim keterangan yang diterima Senin (2/11).

Ibrahim mengatakan tekanan terhadap rupiah juga dipengaruhi oleh sentimen eksternal. Terutama perkembangan ekonomi Amerika Serikat (AS) yang memperkuat ekspektasi kenaikan suku bunga The Federal Reserve (The Fed).

Indeks Harga Personal Consumption Expenditures (PCE) inti AS, yang tidak mencakup sektor makanan dan energi, tercatat naik 0,3 persen secara bulanan. Secara tahunan, inflasi inti meningkat menjadi 3,1 persen dari 3,0 persen pada Agustus, sesuai dengan perkiraan pasar.

Sementara itu, Produk Domestik Bruto (PDB) AS pada kuartal III tercatat tumbuh 3,4 persen secara tahunan. Angka tersebut melampaui perkiraan sebesar 3,2 persen dan meningkat dibandingkan pertumbuhan 2,2 persen pada kuartal sebelumnya.

Perkembangan tersebut memperkuat ekspektasi pasar terhadap kemungkinan kenaikan suku bunga The Fed pada Desember. Berdasarkan CME FedWatch Tool, probabilitas kenaikan suku bunga mencapai 83 persen.

Dari sisi domestik, Ibrahim menilai ketegangan politik yang berlanjut di tengah aksi demonstrasi mahasiswa di berbagai kota besar sejak awal Oktober turut menambah ketidakpastian ekonomi Indonesia.

Aksi demonstrasi tersebut mencerminkan ketidakpuasan sebagian masyarakat terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk penanganan kebakaran hutan, persoalan lingkungan, serta penggunaan anggaran negara untuk berbagai program pemerintah.

Perkembangan politik tersebut perlu menjadi perhatian karena stabilitas politik memiliki hubungan erat dengan kepercayaan investor dan kondisi perekonomian nasional.