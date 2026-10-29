Rupiah Berpotensi Tembus Rp 18.230 per Dolar AS, Berpotensi Perlebar Defisit 

Ilustrasi uang Rupiah tunai. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan akan kembali melemah pada perdagangan Kamis (29/10), setelah sebelummya ditutup melemah sebesar 28 poin menjadi Rp 18.184 per dolar AS pada perdagangan Rabu (28/10).
Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan pergerakan rupiah pada hari ini akan dipengaruhi oleh sentimen dalam dan luar negeri.
"Untuk perdagangan (29/10) mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp 18.180 - Rp 18.230,” ujar Ibrahim keterangan yang diterima, Kamis (29/10).
Ibrahim mengatakan, harga minyak yang bertahan di atas USD 100 per barel dapat meningkatkan tekanan terhadap anggaran negara, terutama melalui kenaikan biaya subsidi dan kompensasi energi.
Kondisi ini berpotensi memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jika tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan negara atau penghematan belanja. Selain itu, kenaikan harga minyak dapat mendorong inflasi dan meningkatkan biaya produksi serta transportasi.
“Pemerintah perlu menjaga keseimbangan anggaran, mengendalikan subsidi agar tepat sasaran, dan memastikan pasokan energi tetap stabil,” ujarnya.
Ibrahim mengatakan, pasar juga mengkhawatirkan arah kebijakan Bank Indonesia terdapat potensi perbedaan antara upaya menjaga stabilitas rupiah dan kebutuhan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, jika BI menaikkan suku bunga, tekanan terhadap rupiah dapat berkurang, tetapi biaya pinjaman berpotensi meningkat dan aktivitas ekonomi melambat.
“Jadi pada intinya kejelasan komunikasi dan konsistensi kebijakan BI sangat penting untuk menjaga kepercayaan investor, menstabilkan rupiah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ucapnya. (*)
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