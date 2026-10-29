Kurs Berbagai Mata Uang terhadap Dolar AS, Rupiah Juara 1 Pelemahan dalam Sebulan Terakhir

JawaPos.com - Penguatan dolar Amerika Serikat (AS) masih menjadi tantangan bagi sejumlah mata uang di kawasan Asia. Dalam periode 28 September hingga 28 Oktober 2026, rupiah dan baht Tailan (THB) sama-sama mengalami tekanan cukup dalam.

Melansir investing.com, rupiah dan baht tertekan di atas 0,50 persen terhadap mata uang negeri Paman Sam dalam kurun waktu satu bulan terakhir.

Adapun, rupiah menjadi mata uang yang paling dalam tertekan terhadap USD dalam 30 hari terakhir terhitung sejak 28 September hingga 28 Oktober sebesar 0,81 persen dari Rp 17.978 per dolar AS menjadi Rp 18.184 per dolar AS.

Sementara itu, baht Tailan juga mengalami tekanan hingga 0,50 persen dari THB 33,43 per dolar AS pada 28 September menjadi THB 33,741 per dolar AS pada 28 Oktober 2026.

Selain dua mata uang tersebut, mata uang negara matahari terbit atau Jepang yaitu Yen (JPY) juga mengalami tekanan sebesar 0,30 persen terhadap mata uang negara yang dipimpin Donald Trump.

Adapun, yen berada pada level JPY 157,76 per dolar AS pada 28 September 2026 bergerak melemah terhadap dolar AS ke level JPY 157,83 pada 28 Oktober 2026.

Sementara itu, mata uang won Korea Selatan (KRW), ringgit Malaysia (MYR), dan dong Vietnam (VND) menguat dalam kurun waktu satu bulan terhadap dolar AS.

Untuk mata uang ringgit Malaysia menguat sebesar 0,42 persen dalam kurun waktu satu bulan terhadap mata uang AS. Pada 28 September sebesar MYR 4.093 per dolar AS menjadi MYR 4.080 per dolar AS.

Sedangkan untuk mata uang Vietnam menguat sebesar 0,53 persen dalam kurun waktu 1 bulan terhadap dolar AS. Adapun, mata uang Vietnam berada di level VND 25.970 pada 28 September menjadi VND 25.846 pada 28 Oktober.