Sempat Menguat 47 Poin, Rupiah Diprediksi Kembali Tertekan pada Perdagangan Jumat Ini

Karyawan menghitung mata uang asing di di gerai penukaran mata uang asing Dolar Asia di Jakarta, Kamis (4/6/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)
JawaPos.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (USD) diperkirakan akan kembali melemah pada perdagangan Jumat (30/10), setelah sebelummya ditutup menguat sebesar 47 poin menjadi Rp 18.137 per USD pada perdagangan Kamis (29/10).
Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan pergerakan rupiah pada hari ini akan dipengaruhi oleh sentimen dalam dan luar negeri."Untuk perdagangan Jumat (30/10) mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp 18.130 - Rp 18.180,” ujar Ibrahim keterangan yang diterima pada Jumat (30/10).
Ibrahim mengatakan The Fed memutuskan untuk mempertahankan suku bunga di kisaran 3,75 persen hingga 4 persen. Keputusan ini diwarnai oleh perbedaan pendapat dari dua pejabat yaitu Gubernur The Fed Lisa Cook dan Presiden The Fed Cleveland Beth Hammack, yang memilih untuk menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin.
Sementara itu Ketua The Fed, Kevin Warsh, dalam konferensi persnya mengatakan bahwa pengetatan kebijakan The Fed mulai menunjukkan hasil, meskipun inflasi masih berada di tingkat yang tinggi.
Namun, ia menegaskan kembali komitmen komite untuk mencapai stabilitas harga. Ia menekankan bahwa tidak ada istilah "inflasi ringan". Yang ada hanyalah target stabilitas harga, yakni sebesar 2 persen sebagaimana diukur melalui indikator PCE.
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