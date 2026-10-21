Gubernur BI Klaim Insentif Berhasil Tarik Modal Asing Rp 177 Triliun Sejak Juni

JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) mengklaim sejumlah kebijakan insentif berhasil menarik modal asing. BI menyebut aliran masuk investasi portofolio asing sebesar USD 9,9 miliar atau setara sekitar Rp 177 triliun sejak diberlakukan pada Juni 2026 hingga 20 Oktober 2026.

Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan lembaganya terus memperkuat kebijakan insentif untuk meningkatkan aliran masuk investasi portofolio asing serta mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valas (PUVA).

Destry berujar insentif tersebut tidak hanya diberikan untuk instrumen Swap dan DNDF Beli Lindung Nilai Konvensional kepada Bank Indonesia. Melainkan juga untuk transaksi Local Currency Transaction (LCT) dengan negara mitra sehingga imbal hasil aset Rupiah menjadi tetap menarik.

“Sejak diberlakukan pada Juni 2026, kebijakan ini berhasil menarik aliran masuk modal asing sebesar USD 9,9 miliar per tanggal 20 Oktober 2026,” ujar Destry dalam konferensi pers RDG BI, Jakarta pada Rabu (21/10).