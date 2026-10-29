Tren Ulasan Kuliner Digital Ubah Cara Konsumen Memilih Tempat Makan

Konferensi pers Media Gathering Must Eat di Jakarta, Kamis (29/10)/(Dimas Choirul/Jawapos.com).
JawaPos.com - Kebiasaan masyarakat mencari referensi tempat makan melalui konten digital mengubah cara konsumen menentukan pilihan kuliner.
Tak hanya melihat popularitas, konsumen juga dapat mempertimbangkan menu, suasana, harga, hingga pengalaman bersantap sebelum mengunjungi restoran.
Data TikTok menunjukkan, sepanjang Januari–Juni 2026, tagar #kuliner mencatat 49,9 ribu unggahan. Sementara itu, #kulinerviral mencapai 17,2 ribu unggahan dan #jelajahkuliner sebanyak 8,9 ribu unggahan.
Besarnya jumlah unggahan tersebut menunjukkan tingginya aktivitas berbagi konten seputar kuliner di platform digital.
Rekomendasi kreator dan pengalaman pengguna dapat menjadi referensi bagi masyarakat untuk mengenal tempat makan baru.
"Rekomendasi komunitas memberi kita beragam perspektif untuk mengenal, mempertimbangkan, hingga mengunjungi tempat makan yang belum pernah kita coba," kata Lead of Dine-In Key Business Development TikTok GO by Tokopedia Jessica Ngadimin dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (29/10).
Melihat tren tersebut, TikTok GO by Tokopedia menghadirkan inisiatif Must Eat, daftar rekomendasi tempat makan di Jabodetabek yang disusun berdasarkan pengalaman komunitas.
Daftar ini mencakup restoran untuk kebutuhan makan sehari-hari hingga tempat bersantap untuk momen khusus.
"Melalui Must Eat, pengalaman tersebut dirangkum menjadi satu panduan praktis agar masyarakat lebih mudah menemukan pilihan kuliner di Jabodetabek yang sesuai dengan kebutuhan mereka," ujar Jessica.
Dalam menyusun rekomendasi, Must Eat mempertimbangkan tiga aspek, yakni masukan komunitas, popularitas, dan keunikan restoran.
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Jawa Pos
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