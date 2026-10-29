Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Penulis: Dimas Choirul
Jumat, 30 Oktober 2026 | 05.45 WIB

Tren Ulasan Kuliner Digital Ubah Cara Konsumen Memilih Tempat Makan

Konferensi pers Media Gathering Must Eat di Jakarta, Kamis (29/10)/(Dimas Choirul/Jawapos.com).&nbsp; - Image

Konferensi pers Media Gathering Must Eat di Jakarta, Kamis (29/10)/(Dimas Choirul/Jawapos.com).&nbsp;

JawaPos.com - Kebiasaan masyarakat mencari referensi tempat makan melalui konten digital mengubah cara konsumen menentukan pilihan kuliner.

Tak hanya melihat popularitas, konsumen juga dapat mempertimbangkan menu, suasana, harga, hingga pengalaman bersantap sebelum mengunjungi restoran.

Data TikTok menunjukkan, sepanjang Januari–Juni 2026, tagar #kuliner mencatat 49,9 ribu unggahan. Sementara itu, #kulinerviral mencapai 17,2 ribu unggahan dan #jelajahkuliner sebanyak 8,9 ribu unggahan.

Besarnya jumlah unggahan tersebut menunjukkan tingginya aktivitas berbagi konten seputar kuliner di platform digital.

Rekomendasi kreator dan pengalaman pengguna dapat menjadi referensi bagi masyarakat untuk mengenal tempat makan baru.

"Rekomendasi komunitas memberi kita beragam perspektif untuk mengenal, mempertimbangkan, hingga mengunjungi tempat makan yang belum pernah kita coba," kata Lead of Dine-In Key Business Development TikTok GO by Tokopedia Jessica Ngadimin dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (29/10).

Melihat tren tersebut, TikTok GO by Tokopedia menghadirkan inisiatif Must Eat, daftar rekomendasi tempat makan di Jabodetabek yang disusun berdasarkan pengalaman komunitas.

Daftar ini mencakup restoran untuk kebutuhan makan sehari-hari hingga tempat bersantap untuk momen khusus.

"Melalui Must Eat, pengalaman tersebut dirangkum menjadi satu panduan praktis agar masyarakat lebih mudah menemukan pilihan kuliner di Jabodetabek yang sesuai dengan kebutuhan mereka," ujar Jessica.

Dalam menyusun rekomendasi, Must Eat mempertimbangkan tiga aspek, yakni masukan komunitas, popularitas, dan keunikan restoran.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
PPTSB Sedunia Lestarikan Mual Toga Sinaga Lewat TikTok - Image
Berita Daerah

PPTSB Sedunia Lestarikan Mual Toga Sinaga Lewat TikTok

Senin, 26 Oktober 2026 | 00.49 WIB

TikTok Alihkan Belanja Iklan ke YouTube Setelah Meta Blokir Promosinya di Tujuh Negara - Image
Teknologi

TikTok Alihkan Belanja Iklan ke YouTube Setelah Meta Blokir Promosinya di Tujuh Negara

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 02.19 WIB

ByteDance Siap Gandeng MediaTek, Buru Cip AI untuk Pusat Data TikTok - Image
Teknologi

ByteDance Siap Gandeng MediaTek, Buru Cip AI untuk Pusat Data TikTok

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 05.50 WIB

Terpopuler

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling - Image
1

Sadisnya Dwi Bagus Mutilasi Istri Siri dan Anak di Madiun, Jasad Dibakar dan Digiling

2

Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja

3

4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern

4

Prediksi Skor Persib Bandung vs Melbourne Victory: Maung Bandung Menang di Si Jalak Harupat

5

Fariz Julinar Angkat Bicara Usai PSIS Semarang Raih Hasil Kurang Memuaskan Sepanjang Oktober

6

Prediksi Skor Parma vs Udinese: I Gialloblù Bidik Kemenangan demi Keluar Zona Degradasi

7

Prediksi Skor Daejeon Citizen vs Vissel Kobe di ACL Elite: Siapa yang Mampu Meraih Kemenangan

8

Fakta Sebenarnya A Day In My Life Kakak vs Adik yang Ramai di Media Sosial

9

Setelah Inggris, Jepang Minta Warga Siapkan Stok Kebutuhan Darurat hingga 7 Hari

10

Prediksi Skor Torino vs Como di Liga Italia: I Lariani Curi Kemenangan Tandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore