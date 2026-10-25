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Dinarsa Kurniawan
Senin, 26 Oktober 2026 | 00.49 WIB

PPTSB Sedunia Lestarikan Mual Toga Sinaga Lewat TikTok

Peletakan batu pertama pembangunan situs Mual Toga Sinaga di Samosir oleh PPTSB Sedunia. (Dok/Pribadi) - Image

Peletakan batu pertama pembangunan situs Mual Toga Sinaga di Samosir oleh PPTSB Sedunia. (Dok/Pribadi)

JawaPos.com - Pelestarian warisan leluhur kini dilakukan melalui media digital.

Salah satunya melalui upaya mengenalkan kembali Mual Toga Sinaga di Desa Urat II, Samosir, Sumatera Utara, kepada generasi muda.

Parsadaan Pomparan Toga Sinaga dan Boru (PPTSB) Sedunia mendokumentasikan sejarah dan tradisi di situs tersebut melalui akun TikTok @pptsbpusatofficial.

Kegiatan adat dan peletakan batu pertama pembangunan situs mulai diintensifkan sejak 9 Oktober 2026.

Wakil Ketua Umum PPTSB sekaligus penasihat pembangunan, Sairon Sinaga, mengatakan, gerakan tersebut berangkat dari kekhawatiran terhadap semakin berkurangnya pengetahuan generasi muda tentang sejarah leluhur.

“Banyak Pomparan Toga Sinaga yang lahir dan besar di perantauan tidak lagi mengenal tarombo dan asal-usulnya,” ujar Sairon, Sabtu (24/10).

Menurut dia, Mual Toga Sinaga memiliki nilai historis dan spiritual bagi keturunan Toga Sinaga.

Mata air tersebut dipercaya berkaitan dengan sejarah kehidupan leluhur serta menjadi simbol kesucian dan kesinambungan garis keturunan.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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