TikTok Alihkan Belanja Iklan ke YouTube Setelah Meta Blokir Promosinya di Tujuh Negara

JawaPos.com - TikTok mengalihkan belanja iklannya ke YouTube, Pinterest, dan jaringan iklan aplikasi seluler setelah Meta memblokir promosi ByteDance, induk TikTok, di tujuh negara. Perubahan ini menunjukkan bagaimana pembatasan akses iklan oleh satu platform dapat mengalihkan anggaran ke pesaing sekaligus memengaruhi strategi perusahaan teknologi dalam merebut pengguna.

Dilansir dari Business Insider, Jumat (23/10/2026), berdasarkan estimasi perusahaan analitik Sensor Tower yang disampaikan kepada CMO Insider, porsi belanja iklan TikTok di YouTube meningkat menjadi 17 persen pada 9-16 Oktober, dari 9 persen pada pekan pertama Oktober. Di Pinterest, porsinya naik dari 3 persen menjadi 9 persen. Sementara itu, jaringan iklan aplikasi seluler, termasuk Google AdMob, menyerap 58 persen belanja TikTok, meningkat dari 19 persen pada awal bulan ketika Meta masih menjadi pilihan.

Pergeseran tersebut terjadi setelah larangan Meta berlaku pada 8 Oktober di Amerika Serikat, Kanada, Mesir, Indonesia, Jepang, Thailand, dan Vietnam. Kebijakan itu mencakup iklan langsung ByteDance maupun kampanye pengiklan pihak ketiga yang mengarahkan pengguna ke TikTok dan layanan ByteDance lainnya. Dengan demikian, merek yang ingin menarik calon pembeli ke TikTok Shop juga kehilangan akses promosi melalui Facebook dan Instagram di tujuh pasar tersebut.

Bagi TikTok, pembatasan ini mempersempit jalur untuk menjaring pengguna baru. Meta memiliki lebih dari tiga miliar pengguna aktif bulanan, sehingga hilangnya akses iklan di Facebook dan Instagram menjadi kendala dalam menjangkau calon pengguna. Promosi untuk mendorong unduhan aplikasi merupakan bagian penting dari strategi pertumbuhan platform digital, termasuk strategi Meta memasarkan Instagram melalui iklan.

TikTok pun mencari saluran promosi alternatif. James Gao, staf yang berfokus pada akuisisi pengguna, mengunggah ajakan melalui LinkedIn pada Minggu agar pihak yang memiliki inventaris iklan menghubunginya untuk membantu memenuhi target perusahaan. Selain YouTube dan Pinterest, jaringan iklan seluler menjadi pilihan untuk menjangkau pengguna di luar platform media sosial.

Kate Black, wakil presiden eksekutif strategi sosial di Horizon Media, menilai keputusan Meta mencerminkan persaingan yang semakin ketat. Langkah itu, katanya, "menyoroti meningkatnya intensitas persaingan di ranah digital, termasuk di antara kedua perusahaan ini."

Dia juga menekankan perlunya strategi promosi yang tidak bergantung pada satu platform. "Bagi pemasar, situasi ini menegaskan perlunya bergerak lincah dan membangun strategi media yang seimbang, bukan menaruh semua telur dalam satu keranjang," ujarnya.

Meta membenarkan kebijakan tersebut sebagai keputusan bisnis. Juru bicaranya menyatakan, "Kami tidak harus menayangkan iklan dari pesaing yang bertujuan menarik pengguna keluar dari aplikasi kami."