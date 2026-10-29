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Penulis: Djati Waluyo
Kamis, 29 Oktober 2026 | 15.19 WIB

IHSG Diproyeksi Menguat, Intip Rekomendasi Saham BRPT, EMAS, JPFA, dan TINS

Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (16/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (16/10/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksikan akan kembali menguat pada perdagangan Kamis (29/10), setelah ditutup menguat 0,31 persen ke level 5,282 pada perdagangan Rabu (28/10).

MNC Sekuritas dalam risetnya memperkirakan IHSG masih berpeluang menguat selama bertahan di atas level 4,907.

IHSG diperkirakan masih berada pada wave (iv) dari wave [v]. Koreksi berpotensi menguji area 5,116-5,180, sebelum kembali membuka peluang penguatan menuju 5,456-5,564.

Sementara, posisi support IHSG saat ini berada di rentang 5,185-4,915 sedangkan resistance di level 5,460-5,563.

MNC Sekuritas merekomendasikan empat saham yang menarik dicermati investor pada perdagangan Kamis (29/10).

Masing-masing PT Barito Pacific Tbk (BRPT), PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS), PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA), dan PT Timah Tbk (TINS). 

Saham PT Barito Pacific Tbk (BRPT) direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness. Saham BRPT sebelumnya terkoreksi 6,79 persen ke level 1.235, dengan tekanan jual yang masih dominan.

MNC Sekuritas memperkirakan posisi BRPT saat ini berada pada bagian dari wave (v) dari wave [c].

Investor dapat menerapkan strategi Buy on Weakness pada kisaran 995–1.190, dengan target harga 1.355 dan 1.590 serta stop loss di bawah 890.

Selanjutnya, saham PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS) direkomendasikan dengan strategi Buy on Weakness.

Editor: Bayu Putra
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