IHSG Rebound 4,9 Persen Sepekan, OJK Sebut Investor Domestik jadi Penopang

JawaPos.com - Investor domestik dinilai berperan mengangkat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepekan setelah tertekan cukup dalam imbas pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang berencana menurunkan status pasar saham Indonesia.

Sebagaimana diketahui, IHSG berhasil menguat 4,9 persen sepanjang perdagangan 19–23 Oktober 2026, Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG ditutup di level 5.439 pada Jumat (23/10), meningkat dibandingkan posisi penutupan pekan sebelumnya di level 5.185.

Penguatan tersebut terjadi di tengah berlanjutnya aksi jual bersih atau net foreign sell oleh investor asing. Pada perdagangan Jumat (23/10), investor asing mencatatkan jual bersih saham senilai Rp 1,28 triliun.

Secara kumulatif sepanjang 2026, nilai jual bersih investor asing di pasar saham domestik mencapai Rp 94,87 triliun.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, mengatakan penguatan IHSG tidak terlepas dari peran investor domestik, baik melalui aksi pembelian kembali saham (buyback) oleh perusahaan maupun aktivitas investor ritel.

“Alhamdulillah market kita sudah rebound. Ini kekuatan domestik, karena asing masih net sale. Jadi ini kekuatan domestik yang melakukan buyback dan investor retail kita yang juga luar biasa,” ujar Friderica, seperti ditulis Minggu (25/10).

Ia mengatakan, pergerakan IHSG tersebut menjadi salah satu gambaran bahwa pasar modal Indonesia masih memiliki penopang domestik di tengah dinamika sentimen global.

Namun, ketahanan pasar tidak hanya ditentukan oleh pergerakan indeks dalam jangka pendek, melainkan juga oleh kualitas fundamental emiten, transparansi perdagangan, serta kepercayaan investor terhadap integritas pasar.