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Estu Suryowati
Senin, 26 Oktober 2026 | 04.43 WIB

Ekonomi Sepekan: IHSG Terbenam di 4.914, Pesan Kalam Salan ke Prabowo hingga Rencana Buyback Saham

Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10). (Istimewa) - Image

Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10). (Istimewa)

JawaPos.com - Memasuki pekan ketiga Oktober geliat ekonomi Tanah Air diwarnai beragam kabar penting nan genting.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pembukaan awal pekan ini, Senin (19/10), sempat terjun bebas ke level 4.914. 

Bursa Efek Indonesia (BEI) kembali menggelar pertemuan secara daring dengan Mogran Stanley Capital International (MSCI) setelah penyedia indeks global tersebut mengumumkan perkembangan terbaru terkait pasar modal Indonesia.

Serba-serbi refleksi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran juga menarik untuk disimak, mulai dari realisasi sejumlah program unggulan seperti MBG dan Kopdes Merah Putih, hingga swasembada pangan dan hilirisasi.

Selain itu, ekonomi sepekan juga cukup panas dengan kritik serius dari anggota parlemen Malaysia Kalam Salan soal kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), hingga rencana sejumlah emiten melakukan buyback saham.

Berikut rangkuman JawaPos.com yang menarik untuk Anda simak.

1. IHSG Dibuka Turun Awal Pekan

Indeks komposit Bursa Efek Indonesia (BEI) melanjutkan pelemahan pada pembukaan perdagangan Senin (19/10). Pada 09.13, IHSG terpantau tersungkur 270,3 poin atau 5,21 persen ke posisi 4.914.

Jika dilihat dari kelompoknya, bahan baku atau basic mineral menjadi kelompok yang tertekan cukup dalam sebesar 6,08 persen, kemudian disusul oleh sektor infrastruktur yang tertekan sebesar 5,60 persen.

Selain dua sektor tersebut terdapat dua sektor lainnya yang mengalami tekanan di atas 5 persen yaitu sektor energi sebesar 5,45 dan kelompok barang konsumen primer atau consumer non-cyclicals sebesar 5,05 persen.

2. BEI Gelar Pertemuan Daring dengan MSCI

Sementara IHSG dibuka melemah awal pekan ini, Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik mengatakan bahwa pihaknya kembali menggelar pertemuan dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI) setelah penyedia indeks global tersebut mengumumkan perkembangan terbaru terkait pasar modal Indonesia.

Editor: Estu Suryowati
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