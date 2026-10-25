Sempat Anjlok Pekan Lalu, IHSG Rebound 4,90 Persen ke Level 5.439 

Pekerja berdiri di dekat layar yang menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (28/7/2026). Pekerja berdiri di dekat layar yang menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (28/7/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos)
JawaPos.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menunjukkan pemulihan setelah mengalami tekanan tajam pada perdagangan pekan sebelumnya. Selama periode perdagangan 19–23 Oktober 2026, IHSG menguat 4,90 persen ke level 5.439,258.
Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), posisi tersebut meningkat dibandingkan penutupan perdagangan Jumat (16/10) yang berada di level 5.185,105.
Sekretaris Perusahaan BEI, Elsierra Putri Yosita, mengatakan penguatan ini menjadi sinyal pemulihan pasar saham domestik setelah mengalami gejolak hebat pada pekan sebelumnya.
“IHSG ditutup pada level 5.439,258, naik 4,90 persen dibandingkan penutupan pekan sebelumnya pada level 5.185,105,” ujar Elsierra dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu (25/10).
Elsierra mengatakan, rata-rata nilai transaksi harian bursa meningkat 25,42 persen menjadi Rp 20,34 triliun. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pekan sebelumnya yang mencapai Rp 16,22 triliun.
Sementara itu, rata-rata frekuensi transaksi harian juga naik 13,80 persen menjadi 1,95 juta kali transaksi, dari sebelumnya 1,72 juta kali transaksi.
Ia mengatakan, sejalan dengan penguatan IHSG, kapitalisasi pasar BEI meningkat 4,66 persen menjadi Rp 9.583 triliun dari Rp 9.157 triliun pada pekan sebelumnya.
Sementara itu, rata-rata volume transaksi harian tercatat sebesar 39,96 miliar saham, berubah 9,39 persen dibandingkan pekan sebelumnya yang mencapai 44,10 miliar saham.
Dari sisi transaksi investor asing, pada Jumat (23/10), investor asing mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp 1,28 triliun.
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