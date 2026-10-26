Didukung BPDP dan GAPKI, Ini Daftar Pemenang Content Creator Challenge 2026 Kategori AI dan Animasi!

JawaPos.com – Persaingan dalam ajang Content Creator Challenge 2026 yang disponsori oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) berlangsung ketat hingga penentuan pemenang.

Setelah melalui serangkaian proses kurasi, seleksi karya, dan rapat pleno dewan juri, enam kreator terbaik resmi ditetapkan sebagai juara pada kategori Artificial Intelligence (AI) dan Animasi.

Kompetisi tingkat nasional yang mengusung tema “Sawit Untuk Siapa?” dengan subtema “Sawit adalah Budi Daya Bukan Sumber Daya Alam” ini menarik perhatian ratusan kreator dari berbagai daerah di Indonesia.

Eddy Martono, Ketua Umum GAPKI mengapresiasi tinggi atas terselenggaranya ajang ini sebagai terobosan komunikasi publik industri sawit nasional.

“Industri sawit Indonesia membutuhkan narasi positif yang berbasis fakta dan dibangun oleh generasi muda. Ajang Content Creator Challenge 2026 ini menunjukkan bahwa edukasi publik tidak harus kaku. Bersama BPDP, GAPKI berkomitmen untuk terus merangkul anak muda, memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan dan animasi agar mereka memahami bahwa kelapa sawit adalah produk budi daya berkelanjutan yang menjadi tulang punggung ekonomi bangsa,” tegas Ketua Umum GAPKI.

Ajang ini menghadirkan pertarungan kreativitas berkonsep Dual-Engine Battle (Generative AI & Motion Graphics) untuk menyajikan data agrikultur secara relevan bagi Generasi Z. Dukungan BPDP sebagai sponsor utama mencerminkan komitmen lembaga dalam mengelola dana sawit secara berkelanjutan dari hulu ke hilir.

Keberlanjutan industri ini terus diperkuat melalui program strategis BPDP yang mencakup Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), pengembangan riset agrikultur, beasiswa SDM perkebunan, serta promosi dan edukasi publik.

556 Karya Ikuti Content Creator Challenge 2026.

Antusiasme peserta terlihat dari jumlah karya yang diterima panitia hingga batas akhir pendaftaran. Tercatat sebanyak 556 karya masuk dalam kompetisi ini, terdiri atas 509 karya dari kategori AI dan 47 karya dari kategori Animasi.

Partisipasi tersebut melibatkan 164 kelompok kampus serta 392 peserta dari kategori umum. Capaian ini menunjukkan tingginya minat kreator muda untuk mengangkat isu kelapa sawit Indonesia melalui konten digital.