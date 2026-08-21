GAPKI Tebarkan Manfaat Komoditas Sawit lewat Content Creator Challenge 2026

JawaPos.com - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memberikan pemahaman soal komoditas tanaman kelapa sawit kepada anak muda melalui Content Creator Challenge 2026.

Kompotisi konten kreator nasional itu melibatkan mahasiswa dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Para peserta yang terdiri atas dari kreator konten, prompt engineer, hingga animator motion graphics. Mereka ditantang membuat video pendek berdurasi 60 detik.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengatakan, kompetisi itu ditujukan selain memberi wadah dan kreativitas juga menyebarkan pemahaman lebih massif mengenai kebermanfaatan komoditas sawit sebagai tanaman budi daya perkebunan.

Sebagaimana diketahui, kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan yang sarat dengan budi daya intensif yang melibatkan proses bercocok tanam dengan bibit unggul, aplikasi pupuk, penyiangan, pemanenan. Yang terpenting adalah peremajaan yang dilakukan secara kontiniu untuk menjamin produktivitas secara berkelanjutan.

"Proses ini sangatlah berbeda dengan usaha lain seperti pertambangan minyak bumi, batu bara, dan pemanfaatan hasil hutan baik kayu atau non kayu yang bertumpu pada daya dukung sumberdaya alam,” ujar Eddy.

Eddy berharap generasi muda mengerti dan memahami fundamental yang signifikan itu. Tanaman sawit adalah komoditas pertanian seperti halnya padi, kedelai, cabai, sayur dan tanaman hortikultura lainnya.

Sawit memiliki kelebihan yakni tanaman ini bersifat jangka panjang yang tidak memerlukan pengelolan tanah secara berlebihan, bahkan sawit menjadi sumber energi yang dapat diperbaharui.

Poster Content Creator Challenge 2026. (Istimewa)