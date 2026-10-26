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Senin, 26 Oktober 2026 | 18.59 WIB

Pendaftaran MagangHub Batch 3 Dibuka, Simak Syarat dan Jadwalnya

Menaker Yassierli saat meninjau program magang di PT Dirgantara Indonesia (PTDI) di Bandung, Kamis (5/3/2026)/(Istimewa). - Image

Menaker Yassierli saat meninjau program magang di PT Dirgantara Indonesia (PTDI) di Bandung, Kamis (5/3/2026)/(Istimewa).

JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) siap membuka pendaftaran calon peserta program Magang Nasional (MagangHub) Batch 3 pada 27 Oktober hingga 4 November 2026.

Pada periode ini, calon peserta juga dapat melakukan pemeriksaan kelayakan (cek eligibilitas) untuk memastikan kesesuaian data dan persyaratan sebelum melamar posisi magang.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker Darmawansyah mengimbau calon peserta memperhatikan persyaratan dan jadwal setiap tahapan agar dapat mengikuti proses seleksi sesuai ketentuan.

“Cek eligibilitas menjadi langkah penting bagi calon peserta untuk memastikan kesesuaian data dan persyaratan yang dibutuhkan. Kami mengimbau calon peserta mengikuti setiap tahapan sesuai jadwal agar dapat memanfaatkan kesempatan mengikuti Program Magang Nasional Batch 3 Angkatan II,” ujar Darmawansyah, dikutip Senin (26/10).

Sementara itu, pendaftaran perusahaan yang ingin menjadi mitra penyelenggara Program Magang Nasional berlangsung hingga 29 Oktober 2026. Perusahaan yang mendaftar akan melalui proses verifikasi sebelum ditetapkan sebagai mitra penyelenggara.

Kemnaker akan mengumumkan perusahaan yang ditetapkan sebagai mitra penyelenggara sekaligus menayangkan lowongan magang pada 30 Oktober 2026 melalui platform MagangHub.

Lebih lanjut, calon peserta dapat melihat lowongan yang tersedia dan memilih posisi sesuai kualifikasi serta minat masing-masing.

Pelamaran lowongan magang berlangsung pada 31 Oktober hingga 4 November 2026. Periode ini beririsan dengan tahap akhir cek eligibilitas. Karena itu, calon peserta perlu memperhatikan jadwal dan menyelesaikan tahapan yang dipersyaratkan.

Seluruh proses pendaftaran dan pemeriksaan profil dilakukan melalui portal resmi di maganghub.kemnaker.go.id.

Editor: Estu Suryowati
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