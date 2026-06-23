Pemerintah Lanjutkan Program Magang dan Vokasi Semester II, Siapkan Anggaran Rp 6,26 Triliun

JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan program magang dan vokasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan dilanjutkan pada semester 2 2026.

Airlangga mengatakan untuk program magang mulai Juli 2026 pemerintah akan mengalokasikan dana Rp 4,14 triliun dengan menyasar kepada 150 ribu peserta.

“Tentunya program magang dan vokasi ini kita akan dorong untuk dilaksanakan di paruh kedua di semester kedua, sehingga ini bisa menjadi penggerak daripada perekonomian di masyarakat,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (22/6).

Airlangga mengatakan, pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp 2,12 triliun untuk mendukung program pelatihan vokasi.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengatakan program pemagangan nasional untuk angkatan kedua tahun 2026 sesuai dengan yang diusulkan itu adalah 150.000 orang.

Sedangkan Pelatihan Vokasi Nasional dengan target besar 220.000 dengan target lulusan SMA/SMK, dan 50.000 orang adalah untuk yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Tentu ini langkah yang sekarang sudah dan sedang kami lakukan itu adalah menyiapkan program dengan sebaik-baiknya,” ujar Yassierli.

Ia mengatakan, saat ini pemerintah memiliki beberapa tantangan terkait bagaimana melakukan improvisasi pada tahun 2026, salah satunya terkait dengan sebaran peserta magang.