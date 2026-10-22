2 Tahun Prabowo-Gibran, Serba-serbi Heboh Kopdes Merah Putih

JawaPos.com - Sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) terus bergulir. Sejak pertama kali diungkap dalam Rapat Terbatas (Ratas) pada 3 Maret 2025, pembangunan koperasi dilakukan di berbagai daerah. Tidak sedikit diantaranya menuai polemik.

Utamanya beberapa gerai KDKMP atau Kopdes Merah Putih yang dinilai tidak umum oleh publik. Mulai gerai yang berada jauh dari permukiman warga, di atas bukit, hingga di antara tempat pemakaman umum.

Ragam sorotan atas pembangunan gerai Kopdes Merah Putih tersebut terangkum dalam beberapa pemberitaan di JawaPos.com maupun media grup Jawa Pos.

Tidak hanya itu, pembangunan gerai-gerai Kopdes Merah Putih tersebut turut menjadi sorotan publik karena bermunculan di media sosial (medsos) hingga akhirnya viral. Berdasar catatan, bukan satu atau dua kali pembangunan gerai Kopdes Merah Putih yang dinilai janggal oleh publik ramai di medsos.

Berdiri di Tengah-tengah Lokasi Tambak

Pada Juli 2026, bangunan Kopdes Merah Putih di Langgenharjo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, menuai sorotan publik. Sebab bangunan tersebut, tidak berada di keramaian, melainkan di tengah-tengah lokasi tambak. Menurut Kepala Desa Langgenharjo Rustamaji, penentuan lokasi pembangunan telah melalui mekanisme musyawarah desa (musdes).

Tidak hanya itu, lokasi tersebut sudah disetujui oleh masyarakat serta unsur Pemerintah Desa (Pemdes) Langgenharjo. Dikutip dari pemberitaan Radar Pati (Jawa Pos Group), seluruh proses penetapan lokasi dilakukan sesuai prosedur. Dia menyatakan, tidak pernah ada persoalan dalam pelaksanaan pembangunan Kopdes Merah Putih tersebut.

"Penempatan lokasi KDMP sudah melalui prosedur musyawarah desa dan disepakati bersama masyarakat. Jadi, pada prinsipnya tidak ada masalah dalam penetapan lokasi tersebut," kata Rustamaji.