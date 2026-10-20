Dua Tahun Prabowo-Gibran: Kopdes Merah Putih, Program Unggulan yang Tak Lepas dari Masalah

Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat memimpin rapat koordinasi terbatas Kopdes Merah Putih di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (14/10). (Dimas Choirul/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih menjadi salah satu agenda besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk memperkuat ekonomi desa.
Namun, setelah dua tahun pemerintahan berjalan, keberhasilan program ini tidak cukup diukur dari jumlah gedung dan gerai yang dibangun. Kemampuan koperasi menjalankan usaha, menghasilkan transaksi, serta memberi manfaat kepada anggota dan masyarakat menjadi pekerjaan yang perlu dituntaskan.
Terbaru, Pemerintah terus mempercepat pembangunan infrastruktur Kopdes Merah Putih. Data Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan mencatat pembangunan fisik 26.569 unit telah rampung 100 persen. Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya membentuk jaringan distribusi kebutuhan pokok sekaligus membuka akses pemasaran bagi produk lokal di tingkat desa.
Namun, rampungnya bangunan belum otomatis membuat seluruh koperasi siap menjalankan kegiatan usaha. Pemerintah masih harus memastikan ketersediaan pengelola, pasokan barang, sarana pendukung, hingga kemitraan dengan pihak yang terlibat dalam operasional koperasi.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan pemerintah kini tengah melakukan pemantauan terhadap sekitar 10.070 koperasi untuk memastikan kesiapan di lapangan per 15 Oktober 2026.
"Kita ingin memastikan barang dan sarana operasional sudah tersedia. Kalau belum kita cari tahu apa masalahnya," kata Menko Pangan Zulkifli Hasan saat Rapat Koordinasi Terbaras Kopdes Merah Putih di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Rabu (14/10) lalu.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan fisik dan kesiapan bisnis merupakan dua pekerjaan berbeda. Gedung yang selesai dibangun menjadi modal awal, sedangkan keberlanjutan usaha ditentukan oleh kemampuan koperasi mengelola stok, melayani konsumen, membangun kemitraan, dan menghasilkan pendapatan.
Pembangunan gerai dan fasilitas Kopdes Merah Putih melalui PT Agrinas Pangan Nusantara menjadi salah satu komponen utama program ini. Pemerintah menyampaikan pembangunan fisik tersebut menggunakan anggaran sekitar Rp3 miliar per koperasi.
Meski sudah selesai pembangunan 28.402 unit Kopdes, namun yang mulai operasional baru 10.070. Pemerintah ingin menargetkan 35.000 Kopdes Merah Putih hingga akhir tahun ini.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23
Prediksi Skor Persebaya vs PSS Sleman: Green Force Diunggulkan, Elang Jawa Tak Bisa Diremehkan
Prediksi Skor Persib vs Persik di Super League: Pangeran Biru Susah Payah Jinakkan Macan Putih
Prediksi Skor Lyon vs Nice: Les Gones Buru Kemenangan demi Melesat ke 3 Besar Klasemen Ligue 1
Celios Benarkan Akuisisi Saham BYAN Salah Satu Sebab Pasar Saham RI Terancam Downgrade
Francisco Rivera dan Matheus Lagoa Absen, Persebaya Surabaya Tetap Pede Pecundangi PSS Sleman
Prediksi Skor Juventus vs Lazio: Biancocelesti Bakal Merepotkan Tuan Rumah di Allianz Stadium
Prediksi Skor Nottingham Forest vs Arsenal: Ujian Ketajaman Lini Serang Skuad Mikel Arteta
Prediksi Skor Persib Bandung vs Persik Kediri: Marcos Reina Tak Mau Anggap Remeh
Prediksi Skor Leeds United vs Manchester United: Lisandro Martinez Sulit Masuk Starter
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022