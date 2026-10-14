Rupiah Berpotensi Tembus Rp 18.000 Per Dolar AS, Berikut Pemicunya

JawaPos.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan akan kembali melemah pada perdagangan Rabu (14/10). Saat ditutup pada perdagangan Selasa (13/10) rupiah menguat sebesar 13 poin menjadi Rp 17.900 per dolar AS

Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan pergerakan rupiah pada hari ini akan dipengaruhi oleh sentimen dalam dan luar negeri.

"Untuk perdagangan hari ini (14/10) mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp 17.780 - Rp 18.060,” ujar Ibrahim keterangan yang diterima pada Rabu (14/10).

Ibrahim mengatakan sentimen eksternal yang akan mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah adalah rilis data inflasi AS, yaitu Indeks Harga Konsumen (CPI) dan Indeks Harga Produsen (PPI) yang masing-masing dijadwalkan pada hari Rabu dan Kamis.