Sentimen Publik terhadap Program Ekonomi: Antara Harapan dan Realita

Sejumlah aktifis Greenpeace membentangkan spanduk yang bertema krisis iklim di Bundaran HI, Jakarta, Selasa (20/10/2026).
JawaPos.com - Sejumlah program pemerintah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat respons positif dari masyarakat.
Berdasarkan analisis Continuum Institute for Development of Economics and Finance (Indef), program swasembada pangan, Sekolah Rakyat, dan Cek Kesehatan Gratis (CKG) menjadi program yang memperoleh sentimen positif publik.
Data Scientist Continuum Indef Wahyu Tri Utomo mengatakan, analisis sentimen dilakukan terhadap delapan program utama pemerintah melalui percakapan di media sosial X, TikTok, Instagram, dan YouTube.
Analisis tersebut mencakup 635.114 komentar serta 17.336.003 share dan retweet. Dalam pengolahan data, akun yang dikategorikan tidak organik telah dikeluarkan untuk menjaga kualitas analisis.
Wahyu menjelaskan, Sekolah Rakyat mendapat apresiasi karena dinilai mampu membuka akses pendidikan bagi masyarakat. Sementara itu, swasembada pangan memperoleh sentimen positif berkat capaian program dalam mendorong ketersediaan pangan.
“Sekolah rakyat dipuji karena membuka akses pendidikan, sedangkan swasembada pangan dinilai positif karena capaiannya, meski kritik soal harga pangan yang masih mahal juga banyak muncul dengan engagement 5 kali lebih tinggi dari sentimen positifnya,” ujar Wahyu dalam diskusi Indef, Jakarta, Selasa (20/10).
Meski demikian, pelaksanaan program pemerintah masih menghadapi sejumlah tantangan. Pada tahun pertama pemerintahan, sentimen positif terhadap delapan program tercatat sebesar 38,1 persen, sedangkan sentimen negatif mencapai 61,9 persen.
Memasuki tahun kedua, sentimen positif secara keseluruhan turun sekitar 8,14 persen. Sebanyak enam dari delapan program mengalami penurunan sentimen positif.
“Pada tahun kedua, sentimen positif turun sekitar 8,14 persen dan 6 dari 8 program mengalami penurunan sentimen positif,” ujarnya.
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