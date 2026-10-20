2 Tahun Prabowo-Gibran, Massa Aksi Panjat dan Bentangkan Spanduk 'Indonesia Sadar' di Tugu Tani

Massa demonstrasi yang terdiri dari BEM UI, aliansi mahasiswa, dan elemen masyarakat sipil memanjat dan membentangkan tuntutan mereka di Tugu Tani, Jakarta Pusat, Selasa (20/10). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)
JawaPos.com - Massa demonstrasi yang terdiri dari BEM UI, aliansi mahasiswa, dan elemen masyarakat sipil menaiki Patung Pahlawan di kawasan Tugu Tani, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/10).
Dalam aksi tersebut, mereka membentangkan spanduk panjang berisikan lima poin tuntutan sekaligus menyampaikan pernyataan sikap bersama.
Aksi yang mengusung tema 'Indonesia Sadar'` ini digelar tepat bertepatan dengan momen dua tahun berjalannya masa pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
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Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum Imawan, dalam pernyataan sikapnya, menyoroti berbagai janji kampanye yang dinilai belum terealisasi secara optimal setelah dua tahun berjalan.
"Lapangan kerja bagi jutaan orang, pangan dan energi yang berdaulat, serta kesejahteraan yang dijanjikan hingga ke pelosok negeri menjadi harapan yang dititipkan rakyat kepada pemerintah. Namun, 2 tahun berselang ini, janji-janji itu, dikatakan sebagaimana mestinya, gagal total!," ujar Athof, Selasa (20/10).
Para orator secara bergantian menyampaikan pernyataan sikapnya. Mereka menegaskan bahwa seruan tersebut ditujukan langsung kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia, mulai dari pekerja buruh, petani, hingga kalangan pekerja kantoran.
Beberapa poin krusial yang diangkat dalam seruan aksi ini mencakup persoalan krisis lingkungan dan kebakaran hutan, kondisi ekonomi kelas menengah, ancaman kebebasan berpendapat dan ruang sipil, hingga persoalan akses pendidikan serta fasilitas sekolah di berbagai daerah.
Sebagai langkah lanjutan dari gerakan ini, perwakilan massa aksi mengumumkan rencana konsolidasi yang lebih besar dalam waktu dekat.
"Maka akan kami sampaikan bahwasanya pada tanggal 28 Oktober di Jakarta akan kita adakan Aksi Nasional untuk membuka kembali kedaulatan rakyat di Indonesia!," seru salah satu orator di lokasi.
5 Tuntutan Mahasiswa
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