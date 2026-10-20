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Nanda Prayoga
Rabu, 21 Oktober 2026 | 00.00 WIB

2 Tahun Prabowo-Gibran, 5 Insiden Blackout yang Bikin Ekonomi Lumpuh Sesaat

Kondisi listrik padam di Jalan Soebrantas Panam Pekanbaru, Jumat (22/5/2026).(EVAN GUNANZAR/RIAUPOS.CO) - Image

Kondisi listrik padam di Jalan Soebrantas Panam Pekanbaru, Jumat (22/5/2026).(EVAN GUNANZAR/RIAUPOS.CO)

JawaPos.com - Gangguan listrik berupa pemadaman berskala besar atau blackout menjadi salah satu peristiwa yang menyita perhatian masyarakat di dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Gangguan listrik terjadi di sejumlah wilayah, mulai dari Bali pada 2025 hingga Sumatera, Jawa, dan Kepulauan Riau pada 2026.

Dampak pemadaman tersebut tidak hanya dirasakan rumah tangga, tetapi juga aktivitas ekonomi, transportasi, layanan publik, hingga konektivitas digital. Meski sama-sama berkaitan dengan gangguan pasokan listrik, setiap peristiwa memiliki penyebab dan cakupan yang berbeda.

Berikut 5 peristiwa blackout dan pemadaman listrik berskala luas yang menjadi sorotan selama dua tahun awal pemerintahan Prabowo-Gibran!

1. Blackout Bali pada Mei 2025, Listrik Padam hingga Bandara Terdampak

Pulau Bali mengalami pemadaman listrik secara luas pada Jumat, 2 Mei 2025, sekitar pukul 16.00 WITA. Gangguan tersebut berdampak pada berbagai wilayah, termasuk Denpasar dan kawasan sekitarnya.

Pada awal kejadian, PLN menyampaikan indikasi gangguan pada PLTU Celukan Bawang Unit 2. Namun, penjelasan lanjutan PLN menyebut gangguan pada sistem penyaluran listrik, termasuk kabel bawah laut yang menghubungkan Jawa dan Bali, menyebabkan pasokan listrik di Bali terganggu.

Akibatnya, sejumlah pembangkit di Bali turut keluar dari sistem kelistrikan. PLN kemudian melakukan pemulihan secara bertahap dengan mengerahkan personel dan mengoptimalkan pasokan dari pembangkit yang tersedia.

Gangguan tersebut juga menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi layanan publik, termasuk operasional Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. PLN melaporkan pasokan listrik bagi pelanggan terdampak telah kembali normal pada Sabtu, 3 Mei 2025.

2. Blackout Sumatera pada Mei 2026, Gangguan Transmisi Picu Pemadaman Massal

Pada Jumat, 22 Mei 2026, sebagian wilayah Sumatera mengalami blackout setelah gangguan pada jaringan transmisi listrik. Pemadaman tersebut berdampak pada sejumlah daerah, termasuk Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan.

PLN menjelaskan gangguan bermula pada jaringan transmisi bertegangan 275 kilovolt di wilayah Jambi. Cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang diduga memicu gangguan tersebut, yang kemudian menyebabkan ketidakstabilan sistem kelistrikan.

Editor: Estu Suryowati
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