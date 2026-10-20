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Nanda Prayoga
Selasa, 20 Oktober 2026 | 20.00 WIB

2 Tahun Prabowo-Gibran, Sejumlah Proyek Besar Diresmikan: dari RDMP Balikpapan hingga Jalan

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam peresmian RDMP Kilang Balikpapan, Senin (12/1). - Image

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam peresmian RDMP Kilang Balikpapan, Senin (12/1).

JawaPos.com - Sejumlah proyek infrastruktur berskala besar diresmikan selama dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Proyek-proyek tersebut mencakup sektor energi, konektivitas jalan, hingga infrastruktur transportasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Beberapa proyek yang diresmikan merupakan bagian dari pembangunan yang telah berlangsung sejak pemerintahan sebelumnya.

Meski begitu, peresmiannya pada periode Prabowo-Gibran menandai tahap baru dalam pemanfaatan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi, distribusi barang, serta kebutuhan masyarakat.

Berikut lima proyek besar yang tercatat diresmikan pada periode Oktober 2024 hingga Oktober 2026, atau tahun kedua Prabowo-Gibran!

1. RDMP Balikpapan, Infrastruktur Kilang Minyak Senilai Rp 123 Triliun

Presiden Prabowo Subianto meresmikan proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan di Kalimantan Timur pada 12 Januari 2026. Proyek pengembangan dan modernisasi kilang milik Pertamina tersebut memiliki nilai investasi sekitar Rp 123 triliun.

RDMP Balikpapan merupakan proyek strategis di sektor energi yang bertujuan meningkatkan kemampuan pengolahan minyak mentah, memperkuat pasokan bahan bakar minyak (BBM), serta mengembangkan industri petrokimia.

Pembangunan proyek ini telah dimulai sejak 2019, sehingga tidak seluruh prosesnya berlangsung pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran. Peresmiannya pada Januari 2026 menjadi salah satu agenda penting dalam pengembangan infrastruktur energi nasional.

Editor: Estu Suryowati
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