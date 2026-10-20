Logo JawaPos
HomePolitik
Author avatar - Image
Sabik Aji Taufan
Rabu, 21 Oktober 2026 | 05.49 WIB

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Masih Tinggi, Pengamat Yakin Karena Banyak Program Kerakyatan

Presiden Prabowo Subianto. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

 

JawaPos.com - Tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebesar 65,4 persen diyakini karena menjalankan program kesejahteraan sosial, stabilitas harga kebutuhan pokok, hingga agenda pemberantasan korupsi.
 
Pengamat Politik sekaligus Peneliti Pusat Kajian Pertahanan dan Geopolitik Universitas Al Azhar Indonesia, Heri Herdiawanto mengatakan, program-program Prabowo banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sehingga, mendapat sentimen tinggi dari publik.
 
“Berdasarkan temuan survei seperti dari Parameter Politik Indonesia, kepuasan masyarakat mayoritas ditopang oleh beberapa aspek konkret,” kata Heri di Jakarta, Selasa (20/10).
 
Program sosial dianggap menyumbang penilaian publik yang begitu besar. Seperti progam bantuan sosial (bansos), layanan pendidikan, pemenuhan gizi melalui program makan bergizi gratis (MBG), serta layanan kesehatan.
 
 
Sejumlah program tersebut dianggap merepresentasikan kebutuhan dasar warga. Sehingga, berhasil membentuk persepsi publik yang positif.
 
Faktor berikutnya kata Heri, adalah bagaimana pemerintah mampu menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan kebutuhan pokok. 
 
Menurut Heri, upaya pemerintah menjaga stabilitas harga dinilai membantu mempertahankan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.
 
"Stabilitas Harga dan Ekonomi: Upaya menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi dan kontrol terhadap kebutuhan pokok dianggap cukup membantu daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global," imbuhnya.
 
Isu pemberantasan korupsi, ketahanan pangan, dan swasembada juga mendapat penilaian positif dari warga.
 
"Langkah-langkah dalam pendekatan pemberantasan korupsi serta program mercusuar seperti ketahanan pangan dan swasembada turut mendongkrak citra positif," jelasnya.
 
Dari hasil ini, pemerintah perlu konsisten menjalankan program tersebut dengan konsisten. Sehingga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
 
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tingginya tingkat kepuasan berdasarkan survei tidak berarti pemerintah terbebas dari berbagai persoalan dan tantangan.
 
“Potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan serta munculnya oknum yang menyelewengkan kepercayaan publik selalu ada. Oleh karena itu, komitmen pemerintah Prabowo Subianto memasuki sisa waktu pengabdiannya harus tetap mengedepankan kepentingan rakyat Indonesia,” pungkasnya.

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
2 Tahun Prabowo Banyak Program Sosial, Pemerintah Dinilai Berpihak Pada Rakyat Miskin - Image
Politik

2 Tahun Prabowo Banyak Program Sosial, Pemerintah Dinilai Berpihak Pada Rakyat Miskin

Rabu, 21 Oktober 2026 | 04.24 WIB

2 Tahun Prabowo-Gibran, Industri Ritel Masih Punya Napas Asalkan Daya Beli Kelas Menengah Terjaga - Image
Ekonomi

2 Tahun Prabowo-Gibran, Industri Ritel Masih Punya Napas Asalkan Daya Beli Kelas Menengah Terjaga

Rabu, 21 Oktober 2026 | 04.00 WIB

2 Tahun Prabowo-Gibran, Massa Aksi Panjat dan Bentangkan Spanduk 'Indonesia Sadar' di Tugu Tani - Image
Jabodetabek

2 Tahun Prabowo-Gibran, Massa Aksi Panjat dan Bentangkan Spanduk 'Indonesia Sadar' di Tugu Tani

Rabu, 21 Oktober 2026 | 03.21 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23 - Image
1

Prediksi Skor Brighton vs Crystal Palace di Liga Inggris: The Seagulls Kunci Kemenangan di Derby M23

2

Prediksi Skor Persebaya vs PSS Sleman: Green Force Diunggulkan, Elang Jawa Tak Bisa Diremehkan

3

Prediksi Skor Persib vs Persik di Super League: Pangeran Biru Susah Payah Jinakkan Macan Putih

4

Prediksi Skor Lyon vs Nice: Les Gones Buru Kemenangan demi Melesat ke 3 Besar Klasemen Ligue 1

5

Celios Benarkan Akuisisi Saham BYAN Salah Satu Sebab Pasar Saham RI Terancam Downgrade

6

Francisco Rivera dan Matheus Lagoa Absen, Persebaya Surabaya Tetap Pede Pecundangi PSS Sleman

7

Prediksi Skor Juventus vs Lazio: Biancocelesti Bakal Merepotkan Tuan Rumah di Allianz Stadium

8

Prediksi Skor Nottingham Forest vs Arsenal: Ujian Ketajaman Lini Serang Skuad Mikel Arteta

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Persik Kediri: Marcos Reina Tak Mau Anggap Remeh

10

Prediksi Skor Leeds United vs Manchester United: Lisandro Martinez Sulit Masuk Starter

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore