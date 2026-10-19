Rokok Ilegal Marak, Menperin Siapkan Roadmap Pertahankan Industri Tembakau

JawaPos.com - Menteri Perindustrian RI Muhammad Sarmuji menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi dan mengakselerasi Industri Hasil Tembakau (IHT) yang terus tertekan oleh rentetan regulasi serta gempuran rokok ilegal.

Langkah konkret yang disiapkan adalah menyusun peta jalan (roadmap) IHT demi menghadirkan kepastian usaha sekaligus melindungi ekosistem yang menampung hingga 6 juta tenaga kerja di Indonesia.

Tekanan regulasi yang beruntun dalam beberapa tahun terakhir dinilai memicu maraknya peredaran rokok ilegal di lapangan.

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Menperin menekankan pentingnya perubahan peran Kementerian Perindustrian agar tidak sekadar menjadi regulator.

"Rokok ilegal memberikan pukulan serius pada rokok legal. Marak dan banyak sekali modusnya. Ini yang harus segera diatasi pemerintah, industri legal harus dilindungi. Penegakan aturan menjadi faktor determinan dalam mengatasi rokok ilegal dan tentunya perlu juga edukasi," ujar Muhammad Sarmuji dalam sesi wawancara di Manufacture Check, awal pekan lalu.

Langkah Strategis Capai Target PDB 20 Persen

Sarmuji menjelaskan, penyusunan roadmap menjadi fondasi penting untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah secara menyeluruh demi menghadapi dinamika ke depan.

"Memang perlu kita susun peta jalan karena ini berkaitan dengan tahapan dan kebijakan pemerintah secara menyeluruh. Apakah kita sepakati ada kebijakan yang konsensus atau seperti apa, itu penting dilihat. Kita harus melihat dinamika ke depan," ungkapnya.

Upaya penyelamatan sektor IHT ini sejalan dengan target pemerintah untuk menggenjot kontribusi industri manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga 20 persen pada 2027.