Rokok Ilegal Marak, Menperin Siapkan Roadmap Pertahankan Industri Tembakau

Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji. (Kemenperin/Antara)
JawaPos.com - Menteri Perindustrian RI Muhammad Sarmuji menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi dan mengakselerasi Industri Hasil Tembakau (IHT) yang terus tertekan oleh rentetan regulasi serta gempuran rokok ilegal.
Langkah konkret yang disiapkan adalah menyusun peta jalan (roadmap) IHT demi menghadirkan kepastian usaha sekaligus melindungi ekosistem yang menampung hingga 6 juta tenaga kerja di Indonesia.
Tekanan regulasi yang beruntun dalam beberapa tahun terakhir dinilai memicu maraknya peredaran rokok ilegal di lapangan.
Menperin menekankan pentingnya perubahan peran Kementerian Perindustrian agar tidak sekadar menjadi regulator.
"Rokok ilegal memberikan pukulan serius pada rokok legal. Marak dan banyak sekali modusnya. Ini yang harus segera diatasi pemerintah, industri legal harus dilindungi. Penegakan aturan menjadi faktor determinan dalam mengatasi rokok ilegal dan tentunya perlu juga edukasi," ujar Muhammad Sarmuji dalam sesi wawancara di Manufacture Check, awal pekan lalu.
Langkah Strategis Capai Target PDB 20 Persen
Sarmuji menjelaskan, penyusunan roadmap menjadi fondasi penting untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah secara menyeluruh demi menghadapi dinamika ke depan.
"Memang perlu kita susun peta jalan karena ini berkaitan dengan tahapan dan kebijakan pemerintah secara menyeluruh. Apakah kita sepakati ada kebijakan yang konsensus atau seperti apa, itu penting dilihat. Kita harus melihat dinamika ke depan," ungkapnya.
Upaya penyelamatan sektor IHT ini sejalan dengan target pemerintah untuk menggenjot kontribusi industri manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional hingga 20 persen pada 2027.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage
Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah
Prediksi Skor Lille vs Brest di Liga Prancis: Verdonk Starter, Les Dogues Berjaya di Pierre Mauroy
Prediksi Susunan Pemain Real Betis vs Barcelona: Yamal dan Adeyemi Jadi Andalan
Prediksi Skor Hamburger SV vs Stuttgart: Die Roten Siap Pesta Gol di Volksparkstadion
Prediksi Skor Espanyol vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Los Rojiblancos Pertahankan Laju Positif
Prediksi Skor PSGC Ciamis vs PSIS Semarang di Pegadaian Championship: Tuan Rumah Hadapi Ujian Berat
Prediksi Susunan Pemain AS Roma vs Genoa: Santiago Castro Siap Jadi Andalan
Prediksi Skor Semen Padang vs PSMS di Championship: Kabau Sirah Bidik Kemenangan Kandang Perdana
Prediksi RANS Nusantara vs Persela Lamongan: Laskar Joko Tingkir Berburu Kemenangan di Malang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022