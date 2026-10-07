Menperin Targetkan Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Tumbuh 7,85 Persen di 2029

JawaPos.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji menargetkan industri kimia, farmasi, dan tekstil (IKFT) tumbuh sebesar 7,85 persen pada tahun 2029.

Pertumbuhan ini diharapkan diikuti dengan kontribusi terhadap PDB nasional mencapai 4,35 persen dan kontribusi ekspor sebesar 18,66 persen.

Sarmuji mengatakan, sektor IKFT memiliki peran strategis dalam meningkatkan nilai tambah, ekspor, investasi, serta penyerapan tenaga kerja.

Untuk itu, maka perlu ada penguatan industri padat karya, khususnya industri tekstil dan produk tekstil (TPT), kulit, serta alas kaki, yang menjadi sektor prioritas dan andalan untuk dikembangkan dalam jangka panjang.

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Selain berkontribusi terhadap PDB dan ekspor manufaktur, sektor tersebut memiliki peran besar dalam penyerapan tenaga kerja.

Khusus industri TPT, jumlah tenaga kerja ditargetkan meningkat dari 3,95 juta orang pada tahun 2026 menjadi 4,07 juta orang pada tahun 2029.

“Untuk mendukung pengembangan sektor tersebut, Kemenperin mengoptimalkan program restrukturisasi mesin dan peralatan industri TPT, Kredit Industri Padat Karya (KIPK), serta penguatan akses pembiayaan dan perlindungan pasar domestik,” ujar Sarmuji dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (7/10).

Sarmuji mengatakan, langkah tersebut sekaligus menjawab berbagai tantangan industri, mulai dari persaingan produk impor, biaya produksi, hingga kondisi permesinan industri TPT yang rata-rata telah berusia lebih dari 20 tahun.

“Permasalahan mesin-mesin industri tekstil yang sudah tua harus segera ditangani. Tanpa modernisasi, industri kita akan semakin sulit bertahan dan bersaing dengan negara lain, khususnya Tiongkok, yang telah menggunakan teknologi produksi lebih maju,” ujarnya.

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