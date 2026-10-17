BI DKI Fasilitasi 22 UMKM di ISEF 2026

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi partisipasi 22 UMKM Jakarta dalam rangkaian Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026. (Istimewa)
JawaPos.com - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi partisipasi 22 UMKM Jakarta dari sektor fesyen, kriya, dan makanan halal, dalam rangkaian Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026.
ISEF 2026 berlangsung pada 14–18 Oktober 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta.
”Memfasilitasi dengan mengedepankan kualitas, inovasi, dan nilai tambah produk lokal,” kata Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi DKI Jakarta Iwan Setiawan dilansir dari Antara di Jakarta, Sabtu (17/10).
Dia menyampaikan, dari 22 UMKM yang difasilitasi, 17 UMKM merupakan peserta program Industri Kreatif Syariah (IKRA) Indonesia.
Mereka bagian dari upaya pengembangan kapasitas dan daya saing pelaku usaha dalam ekosistem industri halal baik pada segmen business to consumer (B2C) maupun segmen business to business (B2B).
Pada segmen B2C, keikutsertaan UMKM menjadi sarana untuk menjangkau konsumen secara langsung dan memperluas pengenalan produk.
”Segmen B2B membuka peluang bagi pelaku usaha untuk membangun jejaring bisnis dan menjajaki kerja sama dengan calon pembeli maupun mitra distribusi,” terang Iwan.
Salah satu capaian strategis diwujudkan melalui business matching dengan pembeli internasional, Ben Helen Trading dari Belanda.
Dalam penjajakan tersebut, CV Boga Rinset Indonesia (Cuan-Q) mencatat potensi kesepakatan bisnis senilai Rp 1,3 miliar, sedangkan PT Sejiwa Kreasi Bersama (Tepa Selira) sebesar Rp 3,1 miliar untuk periode satu tahun ke depan.
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