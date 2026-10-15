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Antara
Jumat, 16 Oktober 2026 | 01.45 WIB

Trump Sebut Perang dengan Iran Segera Berakhir, Harga Minyak Akan Anjlok Tajam

Ilustrasi konfrontasi militer antara AS-Israel dengan Iran. (Gemini AI) - Image

Ilustrasi konfrontasi militer antara AS-Israel dengan Iran. (Gemini AI)

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan perang dengan Iran akan segera berakhir dan memperkirakan harga minyak akan anjlok tajam begitu konflik itu selesai.

"Perang dengan Iran akan berakhir segera, segera, seperti yang mereka inginkan. Mereka tidak akan pernah memiliki senjata nuklir dan harga minyak akan anjlok drastis," kata Trump kepada para wartawan di Montana, dilansir dari Antara, Kamis (15/10) petang.

Sebelumnya, saat berpidato dalam sebuah kampanye di Montana, Trump mengaku tidak yakin siapa pejabat Iran yang akan bernegosiasi dengan AS, sementara AS berusaha untuk mengakhiri konflik.

"Mereka tidak punya angkatan laut. Mereka tidak punya angkatan udara. Angkatan darat mereka hancur lebur. Para pemimpin mereka sudah tiada. Seharusnya saya membiarkan para pemimpin mereka tetap hidup, karena saya tidak tahu dengan siapa sebenarnya kami bernegosiasi," kata Trump.

Dia menggambarkan Iran sebagai kekuatan militer yang pernah dominan di Timur Tengah pada masa lalu. Menurut dia, operasi militer AS kini telah melemahkan kemampuan Iran secara signifikan.

"Iran dulunya adalah pengganggu di Timur Tengah," kata Trump.

Dia menambahkan Iran kini tidak lagi sekuat sebelumnya.​​​​​​​

Trump juga mengeklaim serangan AS telah menghancurkan armada laut Iran dan membuat pesawat militer Iran tidak dapat digunakan lagi.

Dia mengatakan Iran pernah punya 159 kapal perang dan tak ada satu pun yang masih beroperasi, sekaligus mengeklaim jet tempur Iran telah dihancurkan di landasan pacu.

Editor: Kuswandi
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