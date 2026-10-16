Gejolak Geopolitik Tak Kunjung Usai, Subsidi Pemerintah Untuk LPG Tembus Rp 100 Triliun

JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengatakan total subsidi untuk liquefied petroleum gas atau LPG mencapai sekitar Rp 100 triliun. Lonjakan harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) ini disebabkan gejolak geopolitik.

"Saat ICP-nya masih di 70 dolar AS per barel, itu subsidi kita mencapai Rp 87 triliun. Tetapi begitu ICP-nya rata-rata sekarang di angka 90 sampai 100 dolar AS per barel, subsidi kita di atas hampir Rp100 triliun,” ucap Bahlil dalam peresmian Kilang LPG Cilamaya di Karawang, Jawa Barat pada Kamis (15/10) dikutip dari Antara.

Bahlil yang juga merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjelaskan bahwa lonjakan tersebut terjadi akibat ketidakpastian geopolitik. Seperti perang antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran, perang antara Ukraina melawan Rusia, serta perang yang melebar ke Arab Saudi. Berbagai perang tersebut, kata Bahlil, melahirkan ketidakpastian energi.

"Hampir semua dunia sekarang berpikir tentang bagaimana bisa mengamankan sektor energi mereka dari dalam negeri mereka masing-masing. Ini tantangan kita," ucap Bahlil.

Oleh karena itu, pemerintah saat ini sedang menyiapkan alternatif dari LPG, yakni CNG (compressed natural gas) atau gas alam dikompresi. Ia menyampaikan CNG bukanlah sumber energi baru sebab sejumlah restoran dan hotel sudah memakai CNG.

"Dan harganya lebih murah 30 sampai 40 persen. Itu memakai gasnya yang jenis C1, C2. Itu melimpah di negara kita," ucap Bahlil. Dengan demikian, ia meyakini CNG dapat menjadi substitusi impor LPG. Adapun yang menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah adalah memastikan kelancaran uji coba tabung 3 kg untuk CNG.