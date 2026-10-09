Pasokan LPG Ke Lombok Naik 200 Persen demi Dukung MotoGP Mandalika 2026

JawaPos.com - Pertamina Patra Niaga resmi melipatgandakan pasokan LPG hingga 200 persen di wilayah Lombok dan 100 persen di Sumbawa. Langkah itu dilakukan dalam rangka mengamankan kebutuhan energi selama perhelatan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Mandalika pada 9–11 Oktober 2026.

Lonjakan aktivitas wisatawan domestik maupun mancanegara di sekitar sirkuit memicu peningkatan kebutuhan energi yang masif, khususnya bagi sektor kuliner dan perhotelan. Langkah antisipatif ini diambil guna memastikan seluruh rantai pasok, mulai dari rumah tangga hingga pelaku usaha lokal, tetap berjalan tanpa kendala.

Jaga Rantai Pasok Energi di Mandalika

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, menjelaskan bahwa penambahan pasokan ini difokuskan untuk mengawal tingginya mobilitas serta aktivitas bisnis selama ajang balap internasional tersebut berlangsung.

"Pertamina Patra Niaga menyiapkan tambahan pasokan LPG untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan selama Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Pasokan LPG di wilayah Lombok ditingkatkan hingga 200 persen, sementara di wilayah Sumbawa hingga 100 persen," ujar Kitty, Jumat (9/10).

Menurutnya, penguatan ini krusial agar kebutuhan dapur rumah tangga maupun sektor usaha penunjang pariwisata dapat terpenuhi dengan baik sepanjang periode turnamen.

Koordinasi Ketat dan Dukungan Nyata bagi UMKM

Selain menambah volume pasokan, Pertamina Patra Niaga juga memperketat pemantauan distribusi langsung di lapangan. Langkah ini melibatkan koordinasi erat dengan berbagai jaringan resmi agar penyaluran tepat sasaran.