Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 03.23 WIB

Pasokan LPG Ke Lombok Naik 200 Persen demi Dukung MotoGP Mandalika 2026

Pertamina Patra Niaga melipatgandakan pasokan LPG hingga 200 persen di wilayah Lombok dan 100 persen di Sumbawa. (Istimewa) - Image

Pertamina Patra Niaga melipatgandakan pasokan LPG hingga 200 persen di wilayah Lombok dan 100 persen di Sumbawa. (Istimewa)

JawaPos.com - Pertamina Patra Niaga resmi melipatgandakan pasokan LPG hingga 200 persen di wilayah Lombok dan 100 persen di Sumbawa. Langkah itu dilakukan dalam rangka mengamankan kebutuhan energi selama perhelatan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Mandalika pada 9–11 Oktober 2026.

Lonjakan aktivitas wisatawan domestik maupun mancanegara di sekitar sirkuit memicu peningkatan kebutuhan energi yang masif, khususnya bagi sektor kuliner dan perhotelan. Langkah antisipatif ini diambil guna memastikan seluruh rantai pasok, mulai dari rumah tangga hingga pelaku usaha lokal, tetap berjalan tanpa kendala.

Jaga Rantai Pasok Energi di Mandalika

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, menjelaskan bahwa penambahan pasokan ini difokuskan untuk mengawal tingginya mobilitas serta aktivitas bisnis selama ajang balap internasional tersebut berlangsung.

"Pertamina Patra Niaga menyiapkan tambahan pasokan LPG untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan selama Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Pasokan LPG di wilayah Lombok ditingkatkan hingga 200 persen, sementara di wilayah Sumbawa hingga 100 persen," ujar Kitty, Jumat (9/10).

Menurutnya, penguatan ini krusial agar kebutuhan dapur rumah tangga maupun sektor usaha penunjang pariwisata dapat terpenuhi dengan baik sepanjang periode turnamen.

Koordinasi Ketat dan Dukungan Nyata bagi UMKM

Selain menambah volume pasokan, Pertamina Patra Niaga juga memperketat pemantauan distribusi langsung di lapangan. Langkah ini melibatkan koordinasi erat dengan berbagai jaringan resmi agar penyaluran tepat sasaran.

"Kami terus memantau kebutuhan di lapangan dan berkoordinasi dengan jaringan distribusi agar pasokan LPG dapat menjangkau masyarakat," imbuhnya.

Editor: Diar Candra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Nonton MotoGP Mandalika 2026? Panduan Ini Bikin Liburan ke Lombok Makin Lengkap - Image
Wisata Dan Kuliner

Nonton MotoGP Mandalika 2026? Panduan Ini Bikin Liburan ke Lombok Makin Lengkap

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 04.04 WIB

Pecco Bagnaia Lolos Q2 di Mandalika untuk Pertama Kalinya Sejak MotoGP Belanda 2026 - Image
Moto GP

Pecco Bagnaia Lolos Q2 di Mandalika untuk Pertama Kalinya Sejak MotoGP Belanda 2026

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 03.47 WIB

UMKM Lokal Antusias Sambut Grand Prix of Indonesia 2026 - Image
Ekonomi

UMKM Lokal Antusias Sambut Grand Prix of Indonesia 2026

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 02.03 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

4

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

5

Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis

6

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

7

Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi

8

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

9

Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk

10

Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore