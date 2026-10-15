1.040 Kopdes Merah Putih dalam Proses jadi Agen BRILink, Siap Salurkan Gaji dan Pensiun?

JawaPos.com - SEVP Institution Business BRI Suyitno mengatakan, saat tercatat sebanyak 1.040 unit Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di berbagai daerah dalam proses pemasangan sebagai agen BRILink.

"BRI sangat mendukung aktivitas Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, bahkan kami lebih dulu memasok yang menjadi kewajiban kami di koperasi. Dan, saat ini sudah mengelola 1.040 unit koperasi desa kelurahan merah putih," ujar Suyitno di Lampung Selatan, Lampung, Kamis (15/10).

Ia mengatakan di fase kedua, pihaknya menargetkan sebanyak 3.000 unit KDKMP, yang pelaksanaannya dilakukan bertahap sesuai progres pembangunannya.

Dia melanjutkan pihaknya juga akan melakukan edukasi terkait literasi keuangan bagi manajer koperasi.

"Ini dilakukan agar para manajer koperasi mengerti cara mengelola toko, sehingga setelah koperasi di take over ke desa, mereka sudah siap dalam mengelola keuangan dan mengurangi risiko salah hitung," ucap dia.

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan pick up service uang tunai setiap hari sebagai bentuk mitigasi agar keuangan koperasi dapat terjaga dengan baik.

"Kami juga mendorong transaksi dilakukan melalui QRIS, ini terus di edukasi agar yang membeli tidak menggunakan uang tunai agar lebih memudahkan transaksi," tambahnya.

RCEO BRI Region 5 Bandarlampung Andreas Chandra menambahkan untuk di Lampung, ada lima koperasi sebagai agen BRILink.