Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Antara
Jumat, 16 Oktober 2026 | 05.30 WIB

1.040 Kopdes Merah Putih dalam Proses jadi Agen BRILink, Siap Salurkan Gaji dan Pensiun?

Agen melayani nasabah melakukan transaksi keuangan di salah satu agen BriLink, Depok, Jawa Barat, Senin (20/4/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

Agen melayani nasabah melakukan transaksi keuangan di salah satu agen BriLink, Depok, Jawa Barat, Senin (20/4/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - SEVP Institution Business BRI Suyitno mengatakan, saat tercatat sebanyak 1.040 unit Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di berbagai daerah dalam proses pemasangan sebagai agen BRILink.

"BRI sangat mendukung aktivitas Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, bahkan kami lebih dulu memasok yang menjadi kewajiban kami di koperasi. Dan, saat ini sudah mengelola 1.040 unit koperasi desa kelurahan merah putih," ujar Suyitno di Lampung Selatan, Lampung, Kamis (15/10).

Ia mengatakan di fase kedua, pihaknya menargetkan sebanyak 3.000 unit KDKMP, yang pelaksanaannya dilakukan bertahap sesuai progres pembangunannya.

Dia melanjutkan pihaknya juga akan melakukan edukasi terkait literasi keuangan bagi manajer koperasi.

"Ini dilakukan agar para manajer koperasi mengerti cara mengelola toko, sehingga setelah koperasi di take over ke desa, mereka sudah siap dalam mengelola keuangan dan mengurangi risiko salah hitung," ucap dia.

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan pick up service uang tunai setiap hari sebagai bentuk mitigasi agar keuangan koperasi dapat terjaga dengan baik.

"Kami juga mendorong transaksi dilakukan melalui QRIS, ini terus di edukasi agar yang membeli tidak menggunakan uang tunai agar lebih memudahkan transaksi," tambahnya.

RCEO BRI Region 5 Bandarlampung Andreas Chandra menambahkan untuk di Lampung, ada lima koperasi sebagai agen BRILink.

Ia mengatakan selain untuk transaksi tarik dan stor tunai, melalui agen BRILink di KDKMP juga dapat dimanfaatkan untuk pengajuan pinjaman kredit usaha rakyat.

Editor: Estu Suryowati
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Rencana Penyaluran Gaji PNS via Koperasi, Lini Usaha Kopdes Merah Putih ikut Bertambah? - Image
Ekonomi

Rencana Penyaluran Gaji PNS via Koperasi, Lini Usaha Kopdes Merah Putih ikut Bertambah?

Jumat, 16 Oktober 2026 | 02.05 WIB

Kopdes Merah Putih Dinilai Terlalu Sentralistis, Jauh dari Konsep Koperasi - Image
Ekonomi

Kopdes Merah Putih Dinilai Terlalu Sentralistis, Jauh dari Konsep Koperasi

Kamis, 15 Oktober 2026 | 02.30 WIB

Menko Zulhas Pastikan Kesiapan Operasional Serentak Kopdes Merah Putih Besok - Image
Ekonomi

Menko Zulhas Pastikan Kesiapan Operasional Serentak Kopdes Merah Putih Besok

Kamis, 15 Oktober 2026 | 01.12 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang

3

Prediksi Skor Lens vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Kedua Tim Incar Kemenangan Beruntun

4

Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan

5

Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!

6

TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian

7

Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah

8

Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!

9

Prediksi Skor Al Sadd vs Al Hilal: The Blue Waves Siap Menang Tipis di Doha

10

Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Lille: Gabriel Magalhaes Tetap Andalan Lini Belakang The Gunners

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore